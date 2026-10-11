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Emanuele Santoro sul podio al Concorso Internazionale "Emilia ed Elsa Gubitosi" di Capri, orgoglio per la Scuola Civica Musicale di Vasto

redazione
Musica e spettacolo
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Grande orgoglio per il panorama musicale vastese e per la Scuola Civica Musicale  “Florindo Ritucci Chinni” di Vasto. Il giovane talento Emanuele Santoro ha brillato sul palcoscenico della V edizione del Concorso Internazionale "Emilia ed Elsa Gubitosi", svoltosi dal 6 al 9 ottobre a Capri, conquistando il Secondo Premio nella Categoria D con il punteggio di 91/100.

Per Emanuele questo nuovo e prestigioso traguardo rappresenta una continua conferma del suo grande talento e della sua costante dedizione. Studia con grande profitto nella classe del Maestro Michele Taraborrelli e da anni usufruisce delle tante  opportunità offerte dalla Scuola Civica Musicale di Vasto.

Felicitazioni da parte della presidente del C.d.A. Annamaria Di Paolo e dall’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta.

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