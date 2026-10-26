Festival delle Bande Giovanili a San Salvo, prima edizione con ottimi riscontri

Tre giornate bellissime, intense, ricche di entusiasmo, sorrisi, incontri e soprattutto tanta musica!

Il 1° Festival delle Bande Giovanili Città di San Salvo - si legge in una nota del Comune - è stato molto più di un evento musicale: è stato un momento di festa, spettacolo, formazione, apprendimento e condivisione. Un'occasione per stare insieme, confrontarsi, imparare e scoprire quanto la musica possa unire persone, generazioni ed esperienze diverse.

Abbiamo visto giovani musicisti mettersi in gioco, ascoltare i consigli dei maestri, confrontarsi con nuove esperienze e vivere la musica con passione e curiosità. Abbiamo condiviso momenti di riflessione sul futuro delle bande musicali, sull'importanza della formazione e sul valore delle opportunità da offrire ai nostri ragazzi.

Sono questi i contesti che fanno bene ai giovani. Luoghi in cui si cresce insieme, si impara il rispetto, si coltivano il talento, l'impegno, l'amicizia e il senso di appartenenza. Esperienze che dovrebbero essere sempre più frequentate, sostenute e valorizzate, perché rappresentano un investimento prezioso per il futuro della nostra comunità.

La tre giorni si è chiusa con “I Musicanti di Brema”, una meravigliosa storia raccontata attraverso la musica, il teatro e la fantasia dal Complesso Bandistico Città di San Salvo, diretto dal M° Lorenzo Pusceddu, con la partecipazione dell'attore Andrea Bartola.

Uno spettacolo capace di incantare i più piccoli, che hanno risposto con gioia, entusiasmo, sorrisi e quella spontaneità che rende tutto ancora più speciale. Vedere i bambini felici, coinvolti e affascinati dalla musica è stata una delle immagini più belle con cui salutare questo Festival.

A condividere questi momenti anche il sindaco Emanuela De Nicolis, presente nel corso delle tre giornate, che ha sottolineato la bellezza e l'importanza di manifestazioni come questa, capaci di offrire ai giovani preziose opportunità di crescita e di arricchire la vita culturale e sociale della città.

Presente anche la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini, alla quale sono spettati, nella giornata conclusiva di ieri, i saluti e i ringraziamenti finali, a coronamento di un'esperienza che ha saputo mettere al centro i ragazzi, la musica e il valore dello stare insieme.

Un grazie di cuore a tutti i maestri che hanno messo a disposizione esperienza, competenza e passione; alla Giò-Banda e al Complesso Bandistico Città di San Salvo, ai musicisti, ai giovani protagonisti di queste giornate, alle famiglie, agli organizzatori e a tutti coloro che hanno partecipato e assistito agli appuntamenti del Festival.