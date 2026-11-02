Divo Spagnoli, 17 anni e un sogno nella musica: il primo singolo racconta il coraggio di essere sÃ© stessi

Divo Spagnoli, 17 anni, di Furci, studente del Liceo Musicale di Vasto, presenta il suo primo singolo, "Non sono io", un brano introspettivo che affronta temi vicini soprattutto alle nuove generazioni: la ricerca della propria identitÃ , la paura del giudizio e il bisogno di sentirsi accettati.
Attraverso un testo diretto e sincero, Divo, in arte Ddiesis, racconta quei momenti in cui ci si sente smarriti, si finisce per guardare troppo alla vita degli altri e si rischia di dimenticare i propri desideri, indossando maschere per sentirsi parte di qualcosa.
Â«Ho scritto questa canzone pensando a tutte quelle volte in cui mi sento perso, in cui non so bene cosa voglio e finisco per guardare troppo quello che fanno gli altri, dimenticandomi di me stessoÂ», spiega Divo.
Il brano nasce quindi da una riflessione personale che si trasforma in un messaggio universale.Non bisogna vivere per compiacere gli altri o dimostrare qualcosa a qualcuno. Ãˆ importante concedersi la possibilitÃ di sbagliare, fermarsi, cambiare strada e ricominciare, trovando il coraggio di scegliere sÃ© stessi.
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