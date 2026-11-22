In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per lâ€™eliminazione della violenza contro le donne, la Pro Loco CittÃ del Vasto invita la comunitÃ a raccogliersi nella Pinacoteca di Palazzo dâ€™Avalos per il concerto della pianista abruzzese Maria Gabriella Castiglione.

Il recital Ã¨ dedicato al ricordo delle donne che hanno perso la vita e a tutte quelle che, anche vicino a noi, vivono ogni giorno nella paura.

"La scelta di affidare questo momento a Maria Gabriella Castiglione - si legge in una nota - nasce dal legame che da anni unisce la sua musica allâ€™impegno civile. Formatasi al Conservatorio di Pescara, la pianista ha portato la musica nelle carceri e negli ospedali e ha dedicato parte della sua attivitÃ concertistica al tema della violenza di genere. Ãˆ con questa sensibilitÃ che siederÃ al pianoforte a Vasto, dando al pubblico, attraverso la musica, il tempo di fermarsi e di rivolgere un pensiero alle donne a cui Ã¨ dedicato il concerto.

Ãˆ lâ€™ascolto il filo che lega il recital al significato del 25 novembre. Ãˆ questo lâ€™invito che la Pro Loco CittÃ del Vasto desidera affidare a chi prenderÃ parte al concerto e che ciascuno potrÃ portare con sÃ© anche dopo lâ€™ultima nota".

Lâ€™appuntamento Ã¨ domenica 22 novembre, dalle ore 17.00, nella Pinacoteca di Palazzo dâ€™Avalos, in piazza Lucio Valerio Pudente.

Lâ€™iniziativa, a ingresso gratuito, Ã¨ promossa e organizzata dalla Pro Loco CittÃ del Vasto in collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Abruzzo e con il patrocinio dellâ€™Assessorato alla Cultura della CittÃ del Vasto.



