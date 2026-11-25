In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ho scelto di cantare “L’amore rubato” di Luca Barbarossa, una canzone che racconta il dolore, la paura e la libertà negata a troppe donne vittime della violenza.

Ogni giorno assistiamo a un drammatico bollettino di guerra: donne uccise per mano di uomini che dicevano di amarle, madri strappate ai propri figli, vite spezzate da una cultura del possesso che non ha nulla a che vedere con l’amore.

Per questo ho voluto dare voce, nel mio piccolo, a chi voce non ha più.

Questa interpretazione assume per me un significato ancora più speciale perché qualche anno fa ebbi il privilegio di incontrare Luca Barbarossa dopo un suo concerto a Vasto, presentato da Antonella Ciocca e dove ero presente come fotografo amatoriale, per il mio caro amico Nando Miscione e la sua Muzak Eventi.

Ricordo ancora quel momento con grande emozione: terminato il concerto, accompagnammo Luca in un B&B del centro storico. Seduto su un gradino, con la semplicità e l’umanità che appartengono ai grandi artisti, ci chiese un gelato al limone. Nando ed io andammo subito in gelateria e fui io, con enorme piacere e un pizzico di emozione, a consegnarglielo personalmente.

Un gesto semplice. Un ricordo indelebile.

Forse anche per questo oggi, cantando questa canzone, sento ancora più forte il peso e il valore delle parole che Luca ha scritto.

Perché il vero amore non controlla. Non umilia. Non possiede. Non ferisce.

E soprattutto non uccide.

Questa interpretazione è dedicata a tutte le donne che non ci sono più, a quelle che lottano ogni giorno per la propria libertà e a chi trova il coraggio di denunciare e ricominciare.

Che il silenzio non sia mai più complice.

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