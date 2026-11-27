“Ci sono canzoni che non hanno bisogno di presentazioni: basta pronunciarne il titolo perché tornino alla memoria parole, musiche e immagini. Tra queste sicuramente quelle di Francesco Guccini che hanno segnato la musica, la storia e la vita italiana per sessant’anni. Siamo felici di annunciare che la nostra città di Vasto omaggerà il grande cantautore, scomparso il 6 agosto scorso nella sua casa di Pavana, con l’evento “S’io avessi previsto tutto questo… Cantiamo Guccini” che avrà luogo sabato 28 novembre alle ore 18:30 al PalaBBC”.

Con queste parole l’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta, e l’organizzatore dell’iniziativa culturale, Peppino Forte, introducono una formula particolare di ‘concerto partecipato’, con l’invito a tutto il “popolo di Guccini” a ricordare rivivendo insieme le sue canzoni.

“L’evento – dichiara l’organizzatore Peppino Forte – nasce da un’idea che ho condiviso con l’amico Giancarlo Spadaccini e che ha trovato subito l’approvazione ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale e, in particolare, dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo, nella persona dell’assessore Nicola Della Gatta. Saranno numerosi i musicisti che hanno accettato l’invito a salire sul palco per ripercorrere parte della vastissima produzione, 60 anni di attività musicale, del popolare cantautore emiliano che con i suoi testi e la sua musica si è sempre molto impegnato sul piano politico e sociale: ‘La locomotiva’, ‘Canzone per un’amica’, ‘Auschwitz’ e ‘Dio è morto’ (portata al successo dai Nomadi)”.

Parteciperanno: Claudia Bucco, Roberta Bucco, Carlo Cavicchia, Nico Cavicchia, Riccardo Crisante, Fabio Falcone, Peppino Forte, Mauro Gallo, Pietro Lalla, Dario Leone, Francesco Marchesani, Vincenzo Martinelli, Lino Molino, Dino Rossi, Giancarlo Spadaccini, Flavio Tullio.

“Desidero ringraziare Peppino Forte, Giancarlo Spadaccini e tutti gli amici musicisti che con la loro arte doneranno alla nostra comunità un omaggio appassionato a Francesco Guccini – ha proseguito l’assessore Della Gatta – che suggellerà un momento di condivisione sincero ed essenziale della sua musica, in linea con la personalità del ‘maestrone’. La sua musica ed il suo messaggio sono capaci di unire le persone e le generazioni tra loro, suscitando emozioni e trasmettendo valori che non conosceranno tramonto”.

L’ingresso sarà gratuito.