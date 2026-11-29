Gli spalti gremiti del PalaBCC sono la risposta piÃ¹ grande alla serata in ricordo di Francesco Guccini.

La serata evento, organizzata da Peppino Forte insieme a Giancarlo Spadaccini, con il sostegno dellâ€™Amministrazione comunale, non ha deluso le attese richiamando tantissima gente che ha cantato a gran voce tutti i brani storici del cantautore emiliano, da Il Vecchio e il Bambino a Dio Ã¨ morto, da Cyrano ad Auschwitz, e tanti altri.

Sul palco si sono alternati Claudia Bucco, Roberta Bucco, Carlo Cavicchia, Nico Cavicchia, Riccardo Crisante, Fabio Falcone, Peppino Forte, Mauro Gallo, Pietro Lalla, Dario Leone, Francesco Marchesani, Vincenzo Martinelli, Lino Molino, Dino Rossi, Giancarlo Spadaccini e Flavio Tullio.

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