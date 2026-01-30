'Story-Box', alla Scuola "Paolucci" di Vasto la lettura prende forma e i libri diventano 'scatole narrative'

Leggere non Ã¨ solo un esercizio scolastico, ma unâ€™avventura capace di uscire dalle pagine e trasformarsi in oggetti, simboli ed emozioni. Ãˆ quanto accaduto presso la Scuola Secondaria di I grado "Paolucci" di Vasto, dove gli studenti delle classi prime hanno dato vita a unâ€™originale attivitÃ di restituzione creativa nell'ambito del Progetto Lettura d'istituto.

L'iniziativa ha sfidato i ragazzi a sintetizzare l'essenza del protagonista del libro letto attraverso la creazione di una "scatola narrativa". Ogni alunno ha selezionato tre oggetti simbolici capaci di raccontare l'anima, il viaggio o un momento chiave della storia, trasformando un semplice contenitore in un piccolo museo personale.

Dall'inquietante "scatola di Coraline" di Neil Gaiman alla riflessiva scatola dedicata al romanzo "Ottobre, Ottobre" di Katya Balen, i ragazzi hanno presentato ai compagni i propri lavori, motivando le scelte simboliche con analisi critiche e profonde. Tra chiavi, binocoli, cuori e piccoli acquari fatti a mano, la creativitÃ degli studenti ha permesso di esplorare temi complessi come la crescita, il confine tra realtÃ e fantasia e i legami familiari.

"Alla Paolucci vogliamo promuovere il piacere della lettura attraverso la creativitÃ e l'espressione personale - sottolinea la Dirigente Scolastica, prof.ssa Eufrasia Fonzo -. Vedere gli studenti mostrare con orgoglio le proprie opere Ã¨ la dimostrazione che, quando la didattica incontra la fantasia, la comprensione del testo diventa unâ€™esperienza viva e duratura.