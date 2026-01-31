Mediazione culturale e inclusione: il Progetto 'Apertamente' al 'Palizzi-Mattei' di Vasto

Per l’anno scolastico 2025/2026 l’Istituto di Istruzione Superiore"Palizzi–Mattei" di Vasto potrà contare su un importante servizio di mediazione culturale grazie ai fondi raccolti dall’Associazione “Un buco nel tetto” ODV, che ha scelto di sostenere concretamente il Progetto Apertamente, percorso volto all’ inclusione di ragazzi e ragazze del nostro territorio e in questo specifico caso studenti stranieri dell’istituto.

In un primo momento il progetto è partito con il sostegno e l’implementazione della squadra di basket unificato5 vs 5 che ha visto coinvolti ragazzi/e con e senza diversa abilità su un unico parquet per crescere nel segno dell’inclusione e del rispetto.

Questo secondo step dí Apertamente - sottolinea il dirigente scolastico Gaetano Fuiano - prevede, invece, l’attivazione di un servizio di mediazione linguistica e culturale nelle lingue araba, spagnola, ucraina, albanese, romena, francese e inglese, rispondendo così alle esigenze di una comunità scolastica sempre più multiculturale. Negli ultimi anni, infatti, si è registrata una presenza crescente di alunni stranieri che necessitano di prima alfabetizzazione, ma che si distinguono per motivazione, interesse verso lo studio e un atteggiamento rispettoso e partecipativo all’interno della vita scolastica.

L’iniziativa nasce anche dalla consapevolezza delle difficoltà oggettive legate alla mancanza di fondi specifici destinati a questo tipo di interventi, nonostante la loro importanza strategica per il successo formativo degli studenti e per la costruzione di una scuola realmente inclusiva. In questo contesto, il contributo dell’Associazione “Un buco nel tetto” ODV rappresenta un esempio concreto di attenzione al territorio e alle nuove sfide educative.

Fondamentale anche la collaborazione con il Consorzio Matrix, che affiancherà l’istituto nella realizzazione del servizio, mettendo a disposizione competenze professionali

qualificate in ambito educativo e interculturale.

L’obiettivo principale del progetto è favorire l’inclusione, abbattendo le barriere linguistiche e culturali e garantendo a tutti gli studenti pari opportunità di accesso all’istruzione, in linea con una scuola moderna, aperta e al passo con i tempi.

Il dirigente scolastico Fuiano ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, sottolineando come il sostegno ricevuto abbia permesso di ampliare in modo significativo l’offerta formativa dell’istituto, rispondendo ai bisogni reali degli studenti e rafforzando il ruolo della scuola come luogo di accoglienza, crescita e integrazione