Istituto "Palizzi-Mattei" di Vasto eccellenza nazionale per i processi di internazionalizzazione

L’Istituto di Istruzione Superiore “Palizzi-Mattei” di Vasto si conferma un punto di riferimento non solo locale ma anche nazionale per l'innovazione didattica.

All’Auditorium Frentani a Roma, l’istituto è stato infatti premiato come eccellenza nazionale per i processi di internazionalizzazione, distinguendosi nel panorama scolastico italiano.

La premiazione - si legge in una nota - si è tenuta in occasione dell’evento dedicato alla restituzione e disseminazione dei progetti di mobilità transnazionale Erasmus+ PNRR. Sono state solo dieci le scuole vincitrici in tutta Italia e il "Palizzi-Mattei" non solo è tra queste, ma è l’unica realtà abruzzese a figurare nell’elenco.

Presente anche il dott. Massimiliano Nardocci, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, anch’esso premiato per il costante supporto ai processi di crescita del sistema di istruzione abruzzese.

Ha ritirato il riconoscimento il dirigente scolastico Luigi Gaetano Fuiano. “Il premio certifica la qualità dei percorsi di mobilità offerti che abbattono i confini dell'aula e proiettano i nostri studenti in una dimensione internazionale. Questo premio non è solo un traguardo, ma la conferma che la strada intrapresa verso una scuola aperta, europea e dinamica è quella giusta” sottolinea il dirigente scolastico. “Essere l'unico istituto abruzzese tra le dieci eccellenze nazionali ci riempie di orgoglio: è il risultato di un lavoro di squadra che mette al centro il futuro dei nostri ragazzi, offrendo loro gli strumenti per essere cittadini del mondo.

Il traguardo raggiunto non è un punto di arrivo, ma un volano per i prossimi progetti. L’internazionalizzazione resta un pilastro dell’offerta formativa del ‘Palizzi-Mattei’, con l’obiettivo di garantire competenze trasversali e opportunità di crescita professionale e umana in contesti internazionali”, conclude Fuiano.