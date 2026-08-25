Dirigente scolastico a 35 anni il vastese Luigi Petta: guiderà il 'Giovanni Falcone' di Asola

Il vastese Luigi Petta si prepara ad assumere il suo primo incarico dirigenziale.

Dal prossimo 1° settembre sarà alla guida dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Falcone” di Asola, in provincia di Mantova.

Vincitore del concorso ordinario per Dirigenti Scolastici a soli 35 anni, tra i più giovani a ricoprire questo ruolo in Italia, Petta ha ricevuto nei giorni scorsi dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia l’assegnazione della sede nella quale inizierà la sua nuova esperienza professionale.

Il “Falcone” di Asola è un istituto superiore che rappresenta un’importante realtà scolastica del territorio mantovano, articolata in diversi percorsi di studio e indirizzi di istruzione liceale, tecnica e professionale.

Il 26 agosto Petta sarà a Milano insieme agli altri neo Dirigenti Scolastici della Lombardia per la sottoscrizione dell’incarico dirigenziale, ultimo passaggio prima dell'insediamento nelle rispettive sedi.