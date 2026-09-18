La scuola che verrà, intervista alla dirigente Annarosa Costantini

La scuola è il luogo in cui si costruisce il futuro, si coltivano talenti e si impara a diventare cittadini consapevoli. Ma quali sono oggi le sfide più importanti per chi ha il compito di guidarla? E come cambia il ruolo della scuola in una società in continua trasformazione?



Iniziamo un viaggio negli istituti superiori del Vastese, con la dirigente Annarosa Costanti dell'Istituto Omnicomprensivo “Mattioli-D'Acquisto” di San Salvo. per conoscere la sua visione di scuola, le sfide educative e i progetti dedicati alle nuove generazioni.

Un'occasione per guardare oltre le aule e i programmi didattici, alla scoperta di una scuola che non si limita a trasmettere conoscenze, ma accompagna i ragazzi nella costruzione del proprio futuro.

Di seguito l'intervista alla dirigente Annarosa Costantini.