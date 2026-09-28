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“La scuola che verrà”, Maria Grazia Angelini: «La conoscenza per imparare a scegliere il proprio futuro»

Scuola
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Per “La scuola che verrà” incontriamo Maria Grazia Angelini, dirigente del Polo Liceale Mattioli di Vasto, per entrare nel cuore di una formazione che deve riuscire a tenere insieme tradizione e cambiamento.

In un tempo dominato dalla velocità, dalle nuove tecnologie e da informazioni continuamente disponibili, quale valore conserva lo studio? E quale ruolo può avere il liceo nel dare ai ragazzi non soltanto risposte, ma soprattutto gli strumenti per formulare le domande giuste?

Con Maria Grazia Angelini parliamo di questo: di una scuola capace di preparare al futuro senza inseguirlo, di educare alla complessità e di aiutare i giovani a costruire una propria visione del mondo.

 

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