Formazione sull'IA per i docenti della Nuova Direzione Didattica e del Comprensivo "Rossetti" di Vasto

Il percorso formativo, promosso dalla Scuola Polo I.I.S. “De Titta-Fermi” di Lanciano e realizzato da CM Soluzioni, si è svolto nelle sale del Grand Hotel di Montesilvano in forma residenziale dal 16 al 18 ottobre 2026.

Coinvolti vari istituti scolastici della provincia di Chieti.

Per le scuole di Vasto sono stati presenti quattro docenti: Luciana Di Guilmi della Nuova Direzione Didattica Vasto; Tiziana Di Sciascio, Alessia Diamante Naglieri e Maria Nicola Strever dell’I.C. “G. Rossetti”.

La formazione ha fatto riferimento al DM N. 166 del 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito e alle allegate “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche”.

I partecipanti sono stati distribuiti in gruppi di lavoro omogenei, articolati in tematiche parallele e, per tutta la durata del soggiorno, hanno partecipato alle sessioni di approfondimento, ai laboratori pratici e ai momenti di restituzione del proprio percorso formativo. I contenuti hanno riguardato le metodologie didattiche innovative con utilizzo dell’I.A. con specifici riferimenti alle discipline quali Italiano, Stem e Lingue. Particolare attenzione è stata rivolta alla Cittadinanza digitale ed all’utilizzo delle tecnologie digitali per l’inclusione scolastica, nonché all’utilizzo dell’IA avanzato.

Obiettivi trasversali dell’intero percorso formativo sono stati la promozione dell’innovazione tecnologica e della diffusione dell’IA antropocentrica, sicura, affidabile, etica e responsabile.

Il confronto tra i vari corsisti durante le sessioni di lavoro, ha consentito di ricercare le strategie per migliorare l’apprendimento e valorizzare potenzialità, talenti e inclinazioni individuali degli studenti, utilizzando l’IA per adattare i percorsi educativi sulla base delle singole esigenze e integrando strumenti digitali avanzati per favorire una didattica più coinvolgente, efficace e in linea con le sfide del mondo contemporaneo, favorendo interventi mirati che potenzino i processi di integrazione e inclusione sociale.

La partecipazione è stata possibile grazie all’iscrizione sulla piattaforma “Scuola futura”, attivata per la formazione del personale scolastico. Le azioni formative sono finanziate dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa “NextGenerationEU”.

Attraverso questo canale i docenti sono supportati nel favorire la conoscenza delle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale, ma anche dei rischi connessi all’utilizzo della stessa, con l’intento di orientare le nuove generazioni verso un uso attento e consapevole delle nuove tecnologie.