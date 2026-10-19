'Erasmus Days 2026', il 'Palizzi-Mattei' di Vasto accoglie gli studenti di Riga tra amicizia, innovazione e scoperta del territorio

In occasione della settimana degli Erasmus Days 2026, il plesso Mattei dellâ€™IIS Palizzi-Mattei ha accolto una delegazione di studenti e docenti della Riga Secondary School n. 95 di Riga, in Lettonia, per unâ€™esperienza di scambio culturale nellâ€™ambito dei progetti Erasmus, allâ€™insegna dellâ€™amicizia, del dialogo interculturale e della cittadinanza europea.

Ad accogliere gli ospiti sono stati soprattutto i compagni italiani che, in una precedente occasione, erano stati a loro volta ospitati nella scuola di Riga. Un incontro particolarmente emozionante, che ha permesso di ritrovare volti giÃ conosciuti e di rinsaldare legami nati durante la prima esperienza di mobilitÃ . Per festeggiare lâ€™arrivo della delegazione lettone, gli studenti del Mattei hanno organizzato una merenda di benvenuto con dolci e prodotti salati, dando vita a un momento conviviale allâ€™insegna della condivisione e della calorosa ospitalitÃ .

Il programma della visita ha previsto anche diversi laboratori didattici organizzati allâ€™interno della scuola, che hanno offerto agli studenti ospiti lâ€™opportunitÃ di conoscere da vicino metodologie, strumenti e attivitÃ proposte dallâ€™istituto. I laboratori sono stati particolarmente apprezzati per lâ€™innovazione didattica, la qualitÃ dellâ€™offerta formativa e la capacitÃ di coinvolgere attivamente i partecipanti. Unâ€™occasione preziosa per confrontare esperienze educative differenti, condividere competenze e scoprire nuove modalitÃ di apprendimento, valorizzando il ruolo della scuola come luogo di sperimentazione, collaborazione e crescita.

Lâ€™iniziativa ha rappresentato, infatti, unâ€™importante occasione di incontro e confronto, durante la quale studenti e docenti hanno potuto conoscere e valorizzare le rispettive culture, tradizioni e abitudini. Unâ€™esperienza formativa che ha permesso ai ragazzi di sperimentare concretamente il valore della diversitÃ e lâ€™importanza di sentirsi parte di una comunitÃ europea fondata sul rispetto, sulla solidarietÃ e sulla reciproca comprensione.

Non sono mancati i momenti dedicati alla scoperta del territorio. Gli studenti ospiti hanno visitato Vasto, apprezzandone le bellezze e il fascino, e si sono concessi anche un bagno in mare, sfidando temperature non proprio estive. Unâ€™esperienza che ha regalato loro momenti di spensieratezza e divertimento, rendendo il soggiorno ancora piÃ¹ speciale.

A conquistare i giovani ospiti Ã¨ stata anche la gastronomia locale, particolarmente apprezzata durante la permanenza. I ragazzi hanno manifestato un sincero entusiasmo per i sapori e le specialitÃ del territorio, tanto da assicurare che sarebbero tornati volentieri a Vasto in vacanza con le proprie famiglie. Una testimonianza spontanea dellâ€™accoglienza ricevuta e del ricordo positivo che questa esperienza lascerÃ loro.

Lo scambio si Ã¨ cosÃ¬ trasformato in molto piÃ¹ di una semplice visita scolastica: unâ€™opportunitÃ per ritrovare vecchi amici, stringere nuove relazioni, superare le distanze linguistiche e culturali e scoprire quanto sia arricchente aprirsi agli altri. La reciprocitÃ dellâ€™accoglienza ha reso ancora piÃ¹ significativo il progetto, dimostrando come le esperienze Erasmus sappiano creare legami destinati a durare nel tempo.

Attraverso il dialogo, la collaborazione e la condivisione di esperienze, gli studenti hanno vissuto un importante momento di crescita personale e collettiva, comprendendo che la diversitÃ Ã¨ una ricchezza e che lâ€™Europa si costruisce insieme, giorno dopo giorno, attraverso lâ€™incontro, lâ€™amicizia e la conoscenza reciproca.

Gli Erasmus Days 2026 si confermano, dunque, unâ€™occasione preziosa per dare concretezza ai valori del programma Erasmus e per promuovere una scuola aperta al mondo, capace di coniugare innovazione didattica, qualitÃ della formazione e apertura internazionale, educando cittadini consapevoli, responsabili e pronti a costruire ponti tra culture diverse.