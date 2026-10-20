Lotta alla plastica monouso, proseguono le iniziative nelle scuole di Vasto

Prosegue nelle scuole di Vasto il percorso di sensibilizzazione per ridurre l’utilizzo della plastica monouso e contrastarne la dispersione nell’ambiente. Il progetto è nato nell’ambito dell’Alleanza delle città e dei paesi d’Italia intorno al mare contro la plastica monouso, di cui Vasto è tra i Comuni fondatori insieme a Rimini.

Attraverso proiezioni, incontri con gli studenti e una mostra itinerante, l’iniziativa invita le nuove generazioni a riflettere sulle conseguenze dell’inquinamento da plastica e sulle scelte quotidiane che possono contribuire a prevenirlo.

Nei giorni scorsi il percorso ha fatto tappa al Liceo Scientifico “Raffaele Mattioli”, dopo l’appuntamento della scorsa settimana al “Palizzi-Mattei”. Nelle prossime settimane le attività coinvolgeranno l’Istituto Comprensivo n. 1 “Spataro-Paolucci”, per poi proseguire alla Nuova Direzione Didattica e all’Istituto Comprensivo “Rossetti”.

«Con l’adesione all’Alleanza abbiamo assunto un impegno che vogliamo tradurre in iniziative concrete, coinvolgendo prima di tutto le scuole – dichiara l’assessore alle Politiche ambientali, Gabriele Barisano –. Durante gli incontri spieghiamo agli studenti che ciascuno può fare molto, cominciando dalle proprie abitudini: utilizzare una borraccia al posto delle bottigliette usa e getta, portare la merenda in contenitori riutilizzabili, scegliere borse di stoffa per gli acquisti ed evitare piatti e bicchieri monouso. Sono gesti semplici che, se diventano abitudini condivise, possono ridurre concretamente i rifiuti prodotti.

Le proiezioni e la mostra itinerante aiutano a comprendere il legame tra ciò che consumiamo e la salute del mare e del territorio – prosegue Barisano –. Il nostro obiettivo è dare ai ragazzi conoscenze e strumenti per diventare protagonisti del cambiamento, coinvolgendo anche le proprie famiglie.

Ringrazio i dirigenti scolastici e i docenti per la disponibilità e la collaborazione, e gli studenti per l’attenzione e la curiosità – conclude l’assessore –. Come amministrazione vogliamo dare continuità a questo percorso, accompagnando le politiche ambientali con un lavoro costante di educazione e partecipazione».