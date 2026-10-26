"Con valore verso le stelle", studenti vastesi varcano le porte della prestigiosa Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza a Roma

Studenti di Vasto continuano a guardare alle materie dell'aerospazio nel segno del motto dell'Aeronautica "Con valore verso le stelle".

Su proposta e coordinamento Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia Sezione di Vasto nella persona del Segretario Roberto Bruno, venerdì 23 ottobre due studenti del ‘Palizzi-Mattei’ di Vasto, Matilda Ruzzi - 4a Meccanica e Mirko Stampone - 4a Logistica, hanno partecipato, insieme a studenti della Sapienza ed altri istituti, al convegno del CeSMA sullo sviluppo dei propulsori aeronautici e spaziali nell'aula hangar della prestigiosa "Scuola di Ingegneria Aerospaziale" della Sapienza a Roma, in occasione del suo centenario, trascorrendo un'intera giornata con numerosi e autorevoli relatori, dirigenti d'industria, ricercatori e docenti del settore aerospazio: la mattina al convegno sui propulsori coi requisiti di energia per sistemi di bordo, spinta, affidabilità, bassa osservabilità, riduzione peso, consumi e ingombro, operatività e manutenzione, il pomeriggio visitando i laboratori di ambiente spaziale, materiali, mezzi, apparati e astrobiologia.

L'AAA Vasto e gli studenti hanno ringraziato il Direttore CeSMA Gen. S.A. (r) Giovanni Fantuzzi e il Vice Direttore B. Gen. (r) Roberto Chiviló per il loro straordinario lavoro di raccogliere e mettere a disposizione delle nuove generazioni ventagli di competenze ad alto profilo scientifico e tecnologico utili per la formazione e l'orientamento. Più volte rimarcato durante le tavole rotonde, saranno proprio i giovani studenti di oggi i talenti del futuro di cui la comunità scientifica e tecnologica spaziale avrà bisogno, perché l'innovazione nasce da quei ragazzi che sanno guardare oltre, con coraggio, visionarietà e insistenza, chiamati a risolvere problemi di oggi e domani, imparando dagli errori del passato, investendo su progetti a lungo termine e sulla rivoluzione scientifica in atto che dall'aerospazio ingloba tecnologie, mezzi, informatica, comunicazioni, infrastrutture.

L'AAA Vasto ha sottolineato quanto sia proficuo vivere questi convegni perché permettono di toccare con mano ciò che si studia sui libri acquisendone più ampia comprensione e consapevolezza. Elogi agli studenti vastesi per aver dimostrato serietà e voglia di conoscenza, sapendo stare con maturità ed entusiasmo in contesti tecnologici e scientifici di altissimo livello, facendo onore a loro stessi, al mondo scolastico e alle loro comunità.

Ancora una volta il "propulsore" del successo di queste uscite nasce dalla combinazione di schietta passione e voglia di fare bene di dirigenti e docenti scolastici, studenti, AAA Vasto, CeSMA e Aeronautica in un bellissimo lavoro di squadra a beneficio delle nuove generazioni e quindi della comunità intera. Tanto entusiasmo anche durante l'incontro degli studenti con il Presidente Nazionale AAA il Gen. S.A. (c) Giulio Mainini che ha esortato i ragazzi a credere costantemente in loro stessi e a puntare sempre alle stelle ed oltre.