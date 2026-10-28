Inaugurata la nuova Scuola Sant'Antonio a San Salvo

Questa mattina, mercoledì 28 ottobre, è stata inaugurata la nuova Scuola dell’Infanzia e Primaria Sant’Antonio dell'Istituto Comprensivo ‘Gianni Rodari’, in via Luigi Sturzo, alla presenza delle autorità, della comunità scolastica, delle famiglie e di tanti cittadini.

Al tradizionale taglio del nastro e alla benedizione dei nuovi ambienti scolastici affidata al parroco di San Nicola, Don Antonio Totaro, presenti, tra gli altri, il Prefetto Silvana D’Agostino, il sindaco Emanuela De Nicolis, il presidente del Consiglio comunale e assessore regionale Tiziana Magnacca, il dirigente scolastico Vincenzo Parente, assessori, consiglieri comunali, piccoli allievi e famiglie e rappresentanti di varie associazioni cittadine.

Ad arricchire la giornata, un dono fatto dai ragazzi al Prefetto per le attenzioni verso le scuole e i bambini, l’intermezzo musicale del prof. Michele Stampone e della prof.ssa Maria Cama e la coinvolgente lettura espressivo-teatrale “Il guardiano dei mattoni alati”, interpretata dagli alunni della classe 5ª A. La cerimonia è proseguita con l’Inno gioioso del Rodari e la visita ai nuovi spazi scolastici.

La nuova scuola - si evidenzia in una nota del Comune - rappresenta un investimento concreto nell’istruzione, nella sicurezza e nel benessere dei nostri bambini, con ambienti moderni, accoglienti e funzionali, pensati per accompagnarli nel loro percorso di crescita.

Il presidente del Consiglio comunale Magnacca ha sottolineato il valore di un percorso amministrativo avviato molti anni fa: «Con questa inaugurazione chiudiamo un ciclo di programmazione, pianificazione e finanziamento per le scuole dei nostri bambini e ragazzi, iniziato nel 2013, ben prima della disponibilità dei fondi PNRR. Avevamo già individuato la scuola come priorità dell’azione amministrativa, perché i figli di San Salvo sono la nostra priorità.

Con l’abbattimento e la ricostruzione del polo scolastico di Sant’Antonio e la realizzazione della relativa palestra, completiamo interventi per oltre 26 milioni di euro destinati interamente alla scuola, finanziati per il 90% con risorse sovracomunali, senza gravare sulle tasche dei nostri cittadini.

Siamo consapevoli che la qualità degli ambienti scolastici, dall’architettura alla luce, dalla qualità dell’aria all’organizzazione degli spazi, sia strettamente legata al benessere psicologico degli studenti, al clima emotivo, alla fiducia e al senso di appartenenza. Una scuola sicura, sostenibile e bella è il primo presupposto per un apprendimento motivato e perseverante dei nostri figli».

Il sindaco De Nicolis: "Un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni, al personale scolastico, agli insegnanti, agli alunni, alle famiglie e a quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. Oggi è una giornata di grande gioia e orgoglio per San Salvo. Inaugurare una scuola significa investire nel bene più prezioso che abbiamo: i nostri bambini e il loro futuro. Con la nuova Scuola Sant’Antonio consegniamo alla comunità un luogo sicuro, moderno e accogliente, dove crescere, imparare e costruire i propri sogni. È un traguardo che testimonia il nostro impegno per una città sempre più attenta alle famiglie e alle nuove generazioni. Perché oggi non apriamo soltanto le porte di un edificio, ma nuove opportunità per il futuro della nostra comunità».