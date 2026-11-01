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Ludovico Aldasio a Vasto con il progetto "No al Bullismo"

Il Tour Manager di Gloria Gaynor incontra gli studenti del "Mattioli" e del "Pantini-Pudente"

redazione
Scuola
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Il progetto "No al Bullismo" fa tappa nelle scuole di Vasto.
 
Ludovico Aldasio, professionista nel settore dello spettacolo e delle relazioni pubbliche internazionali, ha incontrato gli studenti del Polo Liceale Statale "Raffaele Mattioli" e dell'Istituto di Istruzione Superiore "Pantini-Pudente" per una serie di appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione e al contrasto dei fenomeni di prevaricazione.
 
L'iniziativa, nata nel 2024, si propone di promuovere tra i piÃ¹ giovani i valori del rispetto reciproco, dell'empatia e dell'inclusione. Attraverso il dialogo diretto con le classi, il progetto stimola una riflessione concreta sull'impatto delle parole e dei comportamenti, tanto nelle interazioni quotidiane quanto all'interno dell'ecosistema digitale e dei social network.
 
Dallo show business al sociale.
Nel suo percorso professionale, Ludovico Aldasio ricopre ruoli di rilievo nel panorama musicale mondiale, operando come Tour Manager e Head of Communications per l'icona della musica Gloria Gaynor e come Artist PR Manager per Warner Music US. Con questo progetto, Aldasio sceglie di mettere la propria esperienza nel mondo della comunicazione e dell'intrattenimento al servizio di un messaggio sociale urgente, accendendo i riflettori su un tema che coinvolge quotidianamente migliaia di giovani e le loro famiglie.
 
L'obiettivo degli incontri Ã¨ duplice: incoraggiare i ragazzi a riconoscere il valore e la responsabilitÃ  delle proprie azioni e, al tempo stesso, fornire loro gli strumenti per utilizzare le piattaforme social con maggiore consapevolezza e spirito critico.
 
Raccontare e dare visibilitÃ  a iniziative di questo tipo rappresenta un tassello fondamentale per mantenere alta l'attenzione su un fenomeno complesso, valorizzando il ruolo centrale che l'educazione, il dialogo e la prevenzione rivestono all'interno delle istituzioni scolastiche e della comunitÃ .
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