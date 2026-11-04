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Un tuffo nella storia alla scoperta della 'Vasto di ieri'

L'esperienza della Classe Terza della Scuola Primaria 'San Lorenzo'

Scuola
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I piccoli studenti hanno vissuto un'esperienza unica visitando la Mostra fotografica "La frana del 1956 e la Chiesa di San Pietro", allestita dalla Pro Loco CittÃ  del Vasto nel suggestivo Chiostro della Curia Vescovile.

Un mattino speciale dedicato alla memoria e alla scoperta del territorio.

Gli alunni della Classe Terza della Scuola Primaria "San Lorenzo" e l'insegnante Luciana Di Guilmi hanno esplorato i preziosi scatti storici dei Fratelli Di Marco, guidati  dal presidente della Pro Loco Mercurio Saraceni.

Attraverso le pregevoli fotografie, i bambini hanno compiuto un vero e proprio viaggio nel passato, scoprendo le trasformazioni del territorio,  come Ã¨ cambiata Vasto nel corso degli anni, la fragilitÃ  della terra, la grande frana del 1956 e il suo impatto sulla popolazione, la maestosa Chiesa di San Pietro, che resistette alla frana ma fu abbattuta dopo tre anni.

Dopo aver immaginato la Vasto di un tempo attraverso le foto, i bambini hanno rielaborato l'esperienza dando vita a riflessioni,  a personalissimi disegni,  suggestioni e commenti che li accompagnano ancora in aula.

Una bellissima lezione di educazione civica e storia locale che i nostri alunni non dimenticheranno.

 
 
 
 
 
 
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