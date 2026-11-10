Studenti del 'Palizzi-Mattei' di Vasto alla Maratona del Rispetto

Si è svolta lunedì 9 novembre, al Centro Studi Sociali “Don Silvio De Annuntiis” di Scerne di Pineto, la “Maratona del Rispetto”, una giornata di confronto che ha riunito istituzioni, esperti, mondo della scuola, sport e associazionismo per promuovere la cultura del rispetto e contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e prevaricazione.

L'iniziativa è stata promossa dalla Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, in collaborazione con il Premio Nazionale Paolo Borsellino, Officina Legalità e l'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. Una giornata dedicata al rispetto in tutte le sue declinazioni, inteso non soltanto come valore da proclamare, ma come principio da tradurre concretamente nei comportamenti quotidiani, nelle relazioni, nella scuola, nello sport, nella famiglia e nella società.

La manifestazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, professionisti, esponenti del mondo dell'informazione, dello sport e dell'associazionismo, insieme agli studenti delle scuole del territorio.

Una sinergia tra istituzioni e realtà impegnate nella promozione della legalità, nella tutela dei minori e nella prevenzione del disagio giovanile, con l'obiettivo di costruire un momento di riflessione e confronto rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

Al centro della giornata alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo: la prevenzione e la tutela della salute, il benessere psicologico, il bullismo e il cyberbullismo, la violenza domestica, il linguaggio d'odio, l'inclusione e la responsabilità individuale e collettiva.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali e l'intervento introduttivo del professor Francesco Barone, autore di 65 missioni in Africa e ambasciatore abruzzese nel mondo.

Il primo approfondimento, dedicato al tema Salute, dal titolo «Rispettare il corpo, rispettare la mente», ha affrontato questioni legate alla prevenzione, ai corretti stili di vita, alla salute mentale, ai disturbi del comportamento alimentare, all'accesso alle cure e allo sport come strumento di benessere. Sono intervenuti la dottoressa Ludovica Pennacchia e Christian De Leonardis, coordinatore nazionale Plastic Free.

Ampio spazio è stato riservato anche allo Sport, con il panel «Il rispetto si allena», dedicato al valore del fair play, al rispetto dell'avversario, al tifo responsabile e al contrasto all'odio e alle discriminazioni negli ambienti sportivi e sui social. Protagonista dell'incontro Luca Massaccesi, presidente dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e campione olimpico, che ha presentato anche il cortometraggio «Oltre la medaglia».

Nel corso della giornata è stato inoltre presentato il progetto Blue Box, con una cabina fototessera Dedem e fotografie vintage offerte dal Gruppo Dedem agli studenti, per favorire momenti di condivisione, partecipazione e coinvolgimento delle giovani generazioni.

La presenza delle scuole ha rappresentato uno degli aspetti più significativi della manifestazione. In particolare, da Vasto è arrivato un gruppo composto dagli studenti di tre classi dell'Istituto Palizzi Mattei, accompagnati dai docenti e dalla dirigente scolastica Concetta Delle Donne. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e interesse, dimostrando grande attenzione ai temi affrontati tanto da strappare ai protagonisti della giornata la promessa di una visita nella loro scuola. Un invito particolarmente significativo è stato rivolto a frate Emiliano Antenucci, sacerdote originario di Cupello, che proprio al Mattei aveva frequentato gli studi di Chimica. Un legame speciale con l'istituto vastese che ha aggiunto un tocco di emozione alla giornata e che testimonia quanto sia importante portare esperienze, testimonianze e messaggi positivi direttamente tra i banchi di scuola.

La riflessione è proseguita con il panel Media e Comunicazione, «Parole che rispettano», che ha approfondito il ruolo dei social, del giornalismo e della comunicazione nella diffusione di una cultura rispettosa, soffermandosi sul linguaggio d'odio e sulla responsabilità di chi informa e si rivolge al pubblico. Significativo l'ntervento di Marina Marinucci, presidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, preceduta dal consigliere regionale Emiliano Di Matteo.

