Bimbi 'poliziotti per un giorno', gli allievi della Scuola 'Il Girotondo' in visita al Commissariato di Vasto

Giornata di festa per i bimbi di alcune classi della Scuola dell'Infanzia Paritaria “Il Girotondo” di Vasto che lunedì 9 novembre si sono recati a fare visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto.

I bambini, guidati dalle loro maestre, sono stati accolti dai poliziotti che hanno fatto visitare alcuni degli uffici dove svolgono la loro quotidiana attività lavorativa ed hanno mostrato alcune tipicità del lavoro da poliziotto.

Grande interesse è stato mostrato dai piccoli visitatori soprattutto quando hanno potuto toccare con mano le attività della Polizia Scientifica, in quanto ad alcuni di loro, a titolo dimostrativo, sono state rilevate le impronte palmari, e quando hanno visto da vicino le autovetture utilizzate per i servizi di controllo del territorio, le cosiddette “volanti”.

Un misto di stupore e meraviglia è stato raggiunto con l’accensione delle luci lampeggianti blu e della sirena, brevemente attivata, dai bimbi “poliziotti per un giorno”.

La visita si è conclusa con la consegna di un piccolo regalo e con lo scatto di una foto di gruppo a ricordo della mattinata passata insieme.

Continueranno con altre classi ed altre scuole le visite presso gli Uffici della Polizia di Vasto al fine di promuovere la conoscenza del territorio, delle istituzioni e favorire il rispetto della legalità.