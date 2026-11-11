"Allarme bomba", mail con "avviso di pericolo" in numerose scuole. Evacuazioni e controlli

Allarme bomba in centinaia di scuole italiane.

Numerosi gli istituti - poi evacuati - che hanno ricevuto un'e-mail che parlava di un'imminente esplosione, spiega il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Dalle verifiche effettuate, riferiscono fonti di governo, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Lo stesso Valditara parla di un "rischio inesistente" e di "una strategia" collegata agli allarmi e agli attacchi hacker delle ultime settimane: "Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. La magistratura farà le sue indagini".

Il capo del Viminale Matteo Piantedosi si mostra però cauto: "È prematuro parlare di regia comune".

La premier Giorgia Meloni ha convocato alle 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. Falso allarme bomba in centinaia di scuole anche in Irlanda del Nord e in Scozia.

Fonte Sky-tg24.it