Al 'Palizzi Mattei' di Vasto la gentilezza prende posto: pronte due panchine, al via il percorso verso le 'Scuole Gentili'

Due panchine restituite alla comunità scolastica e un’ora di Educazione civica dedicata al valore delle parole e dei gesti quotidiani.

L’Istituto di Istruzione Superiore ‘Palizzi Mattei’ di Vasto ha celebrato la Giornata Mondiale della Gentilezza con un’iniziativa che segna l’avvio del percorso verso l’ingresso ufficiale nella Rete delle Scuole Gentili, una realtà che riunisce oltre sessanta istituti in tutta Italia.

Al centro della mattinata, l’inaugurazione di due Panchine della Gentilezza, donate dal Comune di Vasto e restaurate da alcuni studenti della classe 4C LSA. Panchine in disuso che, grazie all’impegno dei ragazzi, hanno trovato una nuova funzione: diventare un richiamo visibile e permanente all’ascolto, all’incontro e all’attenzione verso gli altri. Il lavoro di recupero ha unito così la cura degli spazi comuni alla partecipazione degli studenti, traducendo in un’azione concreta il significato della giornata.

Ad accompagnare l’iniziativa, i biglietti con pensieri positivi e proposte di azioni gentili, predisposti nelle classi e agli ingressi dei due plessi: un invito rivolto a studenti, docenti e personale ATA a trasformare un messaggio in un piccolo gesto. Salutare, ascoltare, coinvolgere un compagno, prendersi cura dell’ambiente scolastico sono azioni semplici attraverso le quali costruire relazioni più attente e rispettose.

Nelle classi, un’ora di Educazione civica ha offerto l’occasione per riflettere sulla gentilezza come pratica di cittadinanza attiva e responsabilità condivisa. Un tema che riguarda il modo di comunicare, affrontare le differenze e contribuire al benessere della comunità.

La Rete delle Scuole Gentili nasce nell’ambito del progetto “Scuola Gentile”, sviluppato dalla collaborazione tra il movimento Italia Gentile e l’associazione La Lumera ODV. Mette in relazione scuole impegnate a integrare nella vita quotidiana pratiche di consapevolezza, rispetto e cura, attraverso materiali educativi, accompagnamento formativo e condivisione delle esperienze. Alla base del percorso c’è l’attenzione al “saper essere”, accanto al sapere e al saper fare.

Per il Palizzi Mattei, la giornata del 13 novembre rappresenta dunque il primo passo di un impegno destinato a proseguire durante l’intero anno scolastico. Tra le proposte in programma figura il Laboratorio della Consapevolezza, curato dal professor Luigi Tinari, referente del progetto: uno spazio educativo dedicato all’ascolto di sé, al riconoscimento delle emozioni, all’attenzione e alla scelta responsabile di parole e comportamenti.

L’obiettivo - sottolinea la dirigenza scolastica Concetta Delle Donne - è dare continuità all’esperienza avviata, facendo della gentilezza un’abitudine condivisa. Come ricorda il messaggio scelto dall’istituto per questa giornata: «La gentilezza comincia da un piccolo gesto. Facciamo in modo che diventi un’abitudine quotidiana».