Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS apre al mondo della Scuola oltre 250 luoghi in tutta Italia. Nel corso delle “Giornate FAI per le scuole”, arrivate alla 15a edizione, studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti, partecipanti con la loro classe ad un progetto educativo che, ideato dal FAI ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio.

Nate su modello delle più famose Giornate FAI di Primavera e di Autunno, le “Giornate FAI per le scuole” sono esclusivamente riservate al mondo scolastico. Per un’intera settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte solo agli studenti, di ogni ordine e grado, e agli Apprendisti Ciceroni che li guideranno, appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i loro docenti.

Una manifestazione che nel 2025 ha visto la partecipazione di 7.500 Apprendisti Ciceroni e di 36.000 studenti in totale e un'esperienza formativa eccezionale, basata sul concetto dell’educazione tra pari, e che rivoluziona il tradizionale rapporto tra docente e discente per favorire nei ragazzi la scoperta diretta e attiva del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, e infondere il desiderio di partecipare, da cittadini di oggi e di domani, alla sua tutela e valorizzazione.

Anche per le “Giornate FAI per le scuole” del 2026, i beni aperti in tutta Italia, grazie alle Delegazioni e ai Gruppi FAI diffusi e attivi in tutte le regioni, sono di diverse tipologie e offrono alle scuole di ogni ordine e grado ricchi spunti didattici, dall’arte alla storia, dalla natura alla scienza, grazie a visite in edifici storici e istituzionali, luoghi legati alla storia del nostro Paese, teatri, beni naturalistici.

“Giornate FAI per le scuole” sono un modo concreto di partecipare alla missione del FAI: la manifestazione, infatti, è riservata alle Classi Amiche FAI (quasi 3.000 nel 2025), ovvero alle classi che, tramite i loro docenti, si sono iscritte al FAI potendo così beneficiare di questa come di altre proposte didattiche pensate per la Scuola, in un programma ricco e vario che accompagna l’intero anno scolastico.

Martedì 27 ottobre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, il FAI ha presentato il programma nazionale “FAI per la Scuola” 2026-2027, di cui le “Giornate FAI per le scuole” sono uno dei quattro pilastri. Un altro progetto è proprio “Apprendisti Ciceroni” che dal 1996 a oggi ha visto la partecipazione di oltre 600.000 studenti nelle Giornate FAI, di cui più di 68.000 solo nelle Giornate FAI per le Scuole; completano il programma nazionale le visite didattiche nei 75 Beni del FAI in tutta Italia e il concorso nazionale, quest’anno dal titolo “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, che offre agli studenti l’occasione di ideare un progetto di “pace attiva”, ovvero di farsi attivi promotori di pace nella loro comunità. La partecipazione alle “Giornate FAI per le scuole” e l’adesione al progetto “Apprendisti Ciceroni” sono alcune delle opportunità legate all’Iscrizione Classe Amica FAI che offre, ad esempio, anche l’accesso a una speciale piattaforma e-learning per approfondire le professioni dei Beni Culturali attraverso video e contenuti esclusivi.

Per la realizzazione dell’articolato programma di “FAI per la Scuola”, che ha coinvolto a oggi più di 4 milioni di bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado, il FAI opera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nell’Ottobre 2023, che si fonda sui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella cura dell’ambiente che ci circonda.

Il FAI opera da oltre cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativa secondo le direttive delle recenti linee guida ministeriali.

La 15a edizione delle Giornate FAI per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Il progetto Apprendisti Ciceroni è realizzato anche grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TRA I BENI APERTI IN ABRUZZO

VASTO (CH)

Teatro comunale “Gabriele Rossetti”

Il Teatro Comunale "Gabriele Rossetti" si colloca nel centro storico di Vasto. Fondato più di due secoli fa, nel 1818, con il nome di “Real Teatro Borbonico” è, in ordine di tempo rispetto alla data di fondazione, il secondo teatro pubblico d'Abruzzo. Fu edificato sul sito del soppresso monastero di S. Spirito, fondato alla fine del XIII secolo. Nel 1818, sul lotto del soppresso complesso di Santo Spirito, il convento diventò carcere e il sito della chiesa sconsacrata fu donato da Re Ferdinando I alla Città. Fu così che iniziarono i lavori per la trasformazione dell'antica chiesa nel Teatro Comunale che, in omaggio al donatore del sito, venne denominato “Real Teatro Borbonico”. Nel corso degli anni il Teatro ha subìto diverse vicissitudini e recentemente, nel 2022, è stato sottoposto agli ultimi interventi che lo hanno riportato all’aspetto originale.

Il percorso di visita durante le Giornate FAI per la scuola metterà in luce le trasformazioni dell’edificio, passato da struttura conventuale a sede di funzioni civili, specchio dei principali eventi che hanno attraversato Vasto nei secoli. Saranno ripercorse anche le vicende umane legate al teatro, con episodi della vita culturale ottocentesca e i riflessi delle due guerre mondiali. Il momento più suggestivo sarà l’accesso al foyer, normalmente chiuso al pubblico, dove si potrà ammirare la volta affrescata da Federico Ballester.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto del Liceo Classico - Polo Liceale Statale "Pantini-Pudente" e del Liceo Musicale - Polo Liceale Statale "Raffaele Mattioli" di Vasto

PESCARA

Redazione del quotidiano “Il Centro - Quotidiano d’Abruzzo”

La redazione e sede principale de "Il Centro - Quotidiano d’Abruzzo" ha sede a Pescara in un’area direzionale e commerciale, nei pressi delle Torri Camuzzi e non lontano dall'asse attrezzato, un fulcro nevralgico per le attività commerciali e istituzionali della Nuova Pescara. Il quotidiano fu fondato il 3 luglio 1986 per ovviare all'assenza di una voce autonoma che esprimesse la realtà abruzzese. Fu chiamato così per sottolineare non solo la collocazione geografica della regione, situata al centro della penisola italiana, ma anche la linea editoriale aperta a tutte le voci.

La visita presso la sede della redazione in occasione delle Giornate FAI per le scuole si svilupperà attraverso 6 tappe fondamentali: storia de "Il Centro"; racconto sul lavoro che svolgono le redazioni provinciali di Pescara, Chieti, L'Aquila, Teramo, per capire come si raccolgono e si verificano le notizie sul territorio; i ruoli del Redattore Capo e la Regia Editoriale, alla scoperta della "cabina di regia" dove si decidono le notizie di prima pagina, la gerarchia degli articoli e la linea del giornale; la redazione Online, con il lavoro del desk digitale per informare i lettori in tempo reale sul web e sui social; la diffusione e pubblicità, gli aspetti gestionali ed economici che garantiscono la sostenibilità e la distribuzione del quotidiano; dalla rotativa all'edicola, il viaggio finale della notizia dalla chiusura notturna delle pagine alla stampa in tipografia, fino alla consegna nelle edicole all'alba.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale “G. Marconi” e dell’Istituto Tecnico Statale “Aterno -Manthoné” di Pescara

L’AQUILA

Palazzo Spaventa

Palazzo Spaventa sorge nel cuore del centro storico della città dell'Aquila, in un'area che ancora porta le ferite del terremoto del 2009; si trova infatti subito dietro la Chiesa di Santa Margherita, ancora in fase di restauro, nella zona della città corrispondente al quarto di San Pietro. Le prime notizie documentarie che si riferiscono al Palazzo, per come lo conosciamo oggi, risalgono al 1783, quando il Duca di Paganica D'Ignazio Costanzo acquistò l'intero isolato oggi occupato dal complesso, che comprendeva anche un orto. Per quasi un centennio il Palazzo rimase di proprietà dei Duchi; nel 1840 Ludovico Costanzo decise di vendere l'edificio al Marchese Spaventa, dal quale prese il nome che porta ancora oggi. Il Palazzo non rimase a lungo di proprietà degli Spaventa: nel 1926 tornò nella disponibilità della Congrega dei Gesuiti che, dopo l'acquisto, demolirono alcune strutture che si trovavano nella retrostante via dell'Annunziata per aggiungere altre unità.

Palazzo Spaventa è un meraviglioso esempio di stile neoclassico con elementi liberty. La facciata, realizzata nel 1880 su disegno eseguito nel 1850 da Luigi Benedetti, presenta motivi decorativi di grande armonia e impatto: è composta da tre archi a tutto sesto, inframmezzati da paraste sormontate da capitelli ionici tra cui si aprono grandi finestroni quadrangolari; l'arco centrale ospita una nicchia occupata da un vaso decorativo. L'interno, riccamente dipinto e vera perla neoclassica, è composto da volumi armonici nei quali si può leggere il motivo ricorrente dell'arco a tutto sesto.

In occasione delle Giornate FAI per le scuole gli studenti potranno accedere agli ambienti interni, anche a quelli generalmente non fruibili da parte del pubblico, scoprendo così la meraviglia delle sale e ammirando gli elementi neoclassici in esse presenti, fino alla mostra delle opere del Maestro aquilano Amleto Cencioni, allestita nelle stanze del Palazzo.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.C.S "Comenio"; della Scuola Secondaria di I Grado "G. Verne"

Scoppito – Tornimparte dell’Aquila

LANCIANO (CH)

La trasformazione di Lanciano tra 800 e 900

Lanciano è una cittadina che vanta natali antichissimi e un centro storico che ne racconta la storia. Gli istituti superiori coinvolti in questo progetto si sono focalizzati sulla trasformazione che la loro città ha avuto dalla seconda metà dell'800 al 900. La loro ricerca è partita dall'analisi delle fonti archivistiche che il Comune di Lanciano ha messo a loro disposizione e che, oltre ad avvicinarli alla conoscenza delle fonti storiche, li ha portati alla comprensione del moderno sviluppo della città e all'importanza di personaggi che ne hanno decretato la nascita con una mirabile riorganizzazione urbana. Partendo da Piazza Plebiscito, snodo importante per le antiche direttrici del Centro Storico e punto di partenza della Lanciano in evoluzione, i vari gruppi verranno condotti dagli Apprendisti Ciceroni a conoscere i monumenti che ne caratterizzano lo stile. Dalla storia e l'architettura del Teatro Fedele Fenaroli a quella della Cattedrale della Madonna del Ponte, dal Palazzo del Municipio alla storia della nascita del complesso dei Portici Comunali, al complesso della Chiesa di San Francesco.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto di istruzione superiore "Vittorio Emanuele II”; del Liceo Artistico “G. Palizzi”; dell’Istituto di istruzione superiore "De Titta-Fermi"; del Liceo Tecnologico "Da Vinci - De Giorgio" di Lanciano (CH)

ALBA ADRIATICA (TE)

La pineta di Alba Adriatica, un paesaggio da raccontare

Alba Adriatica, la “spiaggia d'argento”, si affaccia sulla costa teramana, nella Val Vibrata. Oggetto di visita è il tratto sud del lungomare Guglielmo Marconi, in zona Villa Fiore, quartiere residenziale e balneare. Qui la pineta, impiantata negli anni Cinquanta, affianca l'arenile in tre nuclei alberati per circa settecento metri: un'isola di verde nel paesaggio urbano di mare, tra spiaggia, passeggiata e case. Fino alla metà del Novecento l'area faceva parte di Tortoreto: il primo nucleo abitato nacque attorno alla stazione della ferrovia adriatica e prese il nome di Tortoreto Scalo. Con l'autonomia comunale, il 29 maggio 1956, divenne Alba Adriatica; il nome richiama l'alba sul mare, raffigurata nello stemma. Qualche anno prima, nel 1951, era stata realizzata la pineta del lungomare, che da allora accompagna la crescita della città balneare, oggi giunta al settantesimo anno. Il paesaggio nasce dall'incontro tra arenile e pineta. Qui la sabbia è curata senza mezzi meccanici, per proteggere un piccolo uccello che nidifica sulla sabbia (Charadrius alexandrinus) e una pianta delle dune dai fiori bianchi (Pancratium maritimum), sempre più rari sulla costa abruzzese. Un frammento di habitat costiero, vivo al margine della città.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.C. di Alba Adriatica (TE)

Per informazioniwww.faiscuola.it; www.giornatefaiperlescuole.it - Mail scuola@fondoambiente.it