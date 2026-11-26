Il sindaco Emanuela De Nicolis e lâ€™Amministrazione comunale di San Salvo esprimono grande soddisfazione per lâ€™elezione di Camilla Luciano, alunna della classe 3Âª C dellâ€™Istituto Comprensivo 1 Mattioli-Dâ€™Acquisto, eletta Baby Sindaca con 147 voti.

Le elezioni, svoltesi il 20 e il 23 novembre presso le sedi scolastiche di via Scopelliti e Montegrappa, hanno rappresentato un importante momento di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, rendendo i nostri ragazzi protagonisti di unâ€™autentica esperienza di democrazia.

Un particolare plauso va ad Anna Ciavatta della 3Âª D, seconda classificata, a Nina Spadano della 2Âª D e a Valentina Nocciolino della 2Âª A, entrambe al terzo posto, per lâ€™entusiasmo e lâ€™impegno dimostrati.

Complimenti anche a tutti i ragazzi che hanno contribuito allo svolgimento delle elezioni: Giuliano, Lamelza e Serafini della 3Âª C, Cilli, Cirulli e Dâ€™Angelo della 3Âª A, Gabriele della 2Âª D, Palomba e Parrella della 2Âª F, Sorgente e Del Borrello della 3Âª D.

Il Consiglio comunale dei ragazzi rappresenta una preziosa opportunitÃ per avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni, valorizzare le loro idee e renderle parte attiva della vita della nostra comunitÃ .

Come Amministrazione comunale, crediamo profondamente nellâ€™importanza di dare voce ai piÃ¹ giovani, ascoltare le loro proposte e coinvolgerli nella costruzione del futuro della nostra cittÃ .