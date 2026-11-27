Sicurezza in rete, consapevolezza e cittadinanza digitale sono stati i temi al centro dell’incontro formativo promosso dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna nella Scuola Secondaria di I Grado di Cupello.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!”,service di valenza nazionale, ha interessato i ragazzi delle classi prime dei plessi di Cupello e Monteodorisio e ha offerto ai giovani studenti un’importante occasione di riflessione sulle opportunità e sui rischi del mondo digitale.

Il formatore Luigi Spadaccini, tra l’altro socio del Lions Club vastese, ha accompagnato i ragazzi in un percorso di sensibilizzazione dedicato all’uso responsabile di Internet, alla tutela della propria identità digitale e alla prevenzione dei rischi online con un linguaggio semplice e un dialogo continuo. Ragazzi che hanno ricambiato con l’attenzione e l’interazione puntuale.

‘In un’epoca in cui la tecnologia è parte integrante della quotidianità – dicono dalla scuola - educare alla sicurezza digitale significa fornire ai giovani strumenti fondamentali per navigare in rete con spirito critico, responsabilità e consapevolezza. Un sentito ringraziamento al Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e al relatore per il prezioso contributo formativo e per l’attenzione rivolta alle nuove generazioni.’

‘Le nuove tecnologie rappresentano di certo una grande opportunità, ma possono rappresentare anche dei rischi di notevole impatto se utilizzate senza avere la piena consapevolezza di ciò che vi si può nascondere – dice il presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna Carmine Di Risio – i Lions da anni portano avanti questa campagna soprattutto verso i giovani, che rappresentano il futuro di tutti noi, e lo si evince anche dal fatto che proprio i giovani e l’attenzione alle loro problematiche sono una delle otto cause globali cui tutti i Lions del mondo devono guardare con particolare attenzione. Un ringraziamento sentito alla dirigenza del Comprensivo ‘Cosimo Ridolfi’ e al corpo docenti delle scuole di Cupello e Monteodorisio, in particolare la prof.ssa Pesaresi, per aver attenzionato questo service e aver avviato una collaborazione con il nostro Club che va avanti da anni.’