In un tempo segnato da guerre e divisioni, educare alla pace significa offrire ai bambini occasioni concrete per conoscere, comprendere e costruire relazioni. Con questo intento l’Istituto Comprensivo 1 di Vasto promuove, lunedì 30 novembre 2026 alle ore 10:30, l’iniziativa “In dialogo per la pace”, che coinvolgerà gli alunni delle quattro classi quinte della scuola primaria Spataro e della classe 1D della scuola secondaria di primo grado Paolucci.

A dialogare con loro saranno don Domenico Spagnoli, don Nicola Florio, padre Ciprian e Hamid Hafdi, in rappresentanza delle comunità cattolica, ortodossa e musulmana, con la partecipazione della dirigente scolastica Eufrasia Fonzo, degli assessori Nicola Della Gatta e Paola Cianci e dei docenti.

L’incontro offrirà agli alunni una testimonianza concreta di come persone di fedi diverse possano condividere un impegno per la dignità umana, la fraternità e la cura del mondo. Come in un’orchestra, l’armonia nasce dal contributo di ogni strumento, che conserva la propria voce e impara ad ascoltare le altre.

La scuola diventa così un luogo in cui la conoscenza reciproca aiuta a superare pregiudizi e diffidenze. La pace prende forma anche nelle parole, nell’accoglienza e nel modo di affrontare i conflitti, in classe come in famiglia: una responsabilità quotidiana nella quale anche i più piccoli possono scoprire il valore del proprio contributo.

«Educare alla pace significa dare ai bambini occasioni per sperimentarla. Scoprire che si può credere in modo diverso e condividere lo stesso desiderio di pace è un’esperienza che apre lo sguardo», sottolinea la dirigente scolastica Eufrasia Fonzo. «Il compito della scuola è anche questo: far crescere la fiducia nell’incontro e la consapevolezza che ciascuno, con le proprie parole e i propri gesti, può costruire relazioni più rispettose e un mondo più accogliente».