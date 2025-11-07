Nuove opportunitÃ  di formazione allâ€™estero nellâ€™ambito del Programma Erasmus+

Eâ€™ stato pubblicato il bando per la selezione di 80 partecipanti destinati a esperienze di formazione allâ€™estero nellâ€™ambito dei progetti Erasmus+ MoVET 2025 â€“ Mobility in VET e IDEA 2025, coordinati dalla Polaris Srl di Vasto.

Entrambi i progetti sono co-finanziati dal Programma Erasmus+ dellâ€™Unione Europea e hanno lâ€™obiettivo di migliorare le competenze professionali, linguistiche e trasversali dei partecipanti, promuovendo la cittadinanza europea, lâ€™inclusione e lâ€™occupabilitÃ .

Le mobilitÃ hanno una durata tra 9 e 90 giorni e si svolgeranno in diversi paesi europei (Spagna, Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito) nei mesi tra gennaio e maggio 2026.

Entro il 30 novembre 2025 possono candidarsi utenti e discenti degli enti facenti parte del Consorzio di Invio (Polaris, Sapere Aude, Glocal e MAW), secondo le modalitÃ e i requisiti indicati nel bando: https://bit.ly/BANDIERASMUS2025