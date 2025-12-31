Chiude, dopo 48 anni, lo storico Panificio Granatello a San Salvo

Nel lontano agosto del 1977, una famiglia di emigrati campani in Piemonte, armati del coraggio al limite della follia decidono di trasferirsi in Abruzzo in quello che all’epoca era poco più di un paese, ma con le ambizioni supportate dal boom dello sviluppo industriale ed agricolo a diventare quella che oggi è la nostra San Salvo.

Poco più che trentenni, la famiglia Granatello con al carico già tre figli e successivamente due anziani genitori decidono che quella follia si sarebbe trasformata nel sogno di un’impresa artigiana familiare e aprirono il panificio Granatello al secolo “La bottega del fornaio“.

I primi anni sono duri, duri come il pane vecchio di settimane come recita una vecchia canzone, ma l’amore e la tenacia vincono sulle prime difficoltà e anzi il panificio Granatello si sposta sempre nel quartiere de “Lu quarta à bàll” dalla storica piazzetta a via Mazzini, dove Italo e Filomena accendono un mutuo oltre al loro Forno r quotidianamente riescono ad acquistare quella che è oggi la casa e la sede del panificio.

La comunità sansalvese ci accoglie da “Furàsctìr” fino a farci sentire di casa facendo diventare la pizza di Italo e Filomena un’istituzione per il nostro territorio.

Intere generazioni sono cresciute con quei profumi e quei sapori ed è a loro che oggi va il nostro grazie!

Dopo 48 lunghi anni di servizio, il panificio Granatello dopo le feste natalizie, a causa dell’ennesimo guasto tecnico, non riaprirà…

Dopo che Italo è venuto a mancare nel 2012, Tina e Sonia hanno affrontato le sfide che questi tempi hanno posto loro davanti, i cambiamenti commerciali imposti dalla grande distribuzione, i continui aumenti dovuti all’inflazione e alle recenti impennata dei prezzi dell’ energia necessaria ad alimentare il forno, questo ennesimo guasto impone una riflessione quantomai necessaria.

E quindi, con il cuore colmo di sofferenza, ma ricco di gratitudine, che comunichiamo la chiusura definitiva del panificio Granatello.

Approfittiamo di questo spazio per ringraziare tutti coloro i quali ci hanno in quest’anni consentito di perseguire e realizzare il nostro sogno, clienti diventati amici, collaboratori diventati familiari, fornitori e chiunque altro abbia partecipato a questa grande avventura.

La nostra speranza è che ognuno di voi, chiudendo gli occhi possa ricordare la pizza di Granatello e associarla ad un momento bello, che possiate, passando davanti a un panificio, ricordarvi di quella famiglia genuina come la sua pizza.

Vi vogliamo bene e ve ne vorremo sempre, grazie San Salvo.

La Bottega del Fornaio - Panificio Granatello