Ringraziamenti alla Chirurgia del 'San Pio': “Esempio virtuoso di buona sanità, dedizione e profonda umanità”

Con profonda riconoscenza e senso di gratitudine desidero esprimere il mio ringraziamento al Direttore dottor Fabio Fiore, alle dottoresse L. Corradetti, M. Condemi, M. D’Ambra, al dottor M. Cinalli, al coordinatore C. D’Avino e a tutto lo staff infermieristico del Dipartimento di Chirurgia generale dell’Ospedale ‘San Pio’ di Vasto, per la grande umanità, competenza e dedizione che hanno mostrato nell’assistere mio padre.

L’attenzione e l’affetto dimostrati sono segni di grande coesione e spirito di missione che bene si sono coniugati con le alte competenze messe in campo.

Spesso si sente dire che negli ospedali si viene trattati come numeri, che i medici si rivolgono ai pazienti con atteggiamento altezzoso e supponente. Il dottor Fiore non è fra questi.

La buona sanità non è legata solo alle capacità professionali e alle attrezzature all’avanguardia, ma anche all’umanità del personale, alla certezza del paziente di essere ascoltato, incoraggiato e seguito prima e dopo l’intervento.

La salute è un bene prezioso. Questa è la buona sanità che dobbiamo valorizzare.

Grazie di cuore a tutti voi.

Con stima e profonda gratitudine Roberto Laccetti