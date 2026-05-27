Premio giornalistico 'TG Poste', candidature aperte fino al 30 giugno

Câ€™Ã¨ tempo fino al 30 giugno, anche per i giornalisti abruzzesi under 35, per candidarsi al Premio giornalistico TG Poste, iniziativa promossa da Poste Italiane per scoprire e valorizzare giovani talenti del mondo dellâ€™informazione che sappiano raccontare le notizie in modo originale e con un linguaggio diretto e innovativo. A scegliere il vincitore del Premio TG Poste 2026 sarÃ la giuria di eccellenza, formata dai Direttori delle piÃ¹ importanti testate giornalistiche italiane, nazionali e locali.

Il Premio Ã¨ aperto a tutti coloro che hanno meno di 35 anni, iscritti allâ€™Ordine dei giornalisti o praticanti nelle scuole di giornalismo riconosciute dallâ€™ODG. Il primo classificato riceverÃ una borsa di studio per frequentare un corso di alta formazione giornalistica allâ€™estero e avrÃ lâ€™opportunitÃ di vivere unâ€™esperienza professionale nella Comunicazione di Poste Italiane. Le candidature dovranno essere inviate al sito dedicato, allâ€™indirizzo premiotgposte.posteitaliane.it .

I partecipanti dovranno realizzare un breve video di presentazione e un servizio giornalistico inedito per carta stampata o testate web; un servizio televisivo o un contenuto informativo video per i social media che - ispirandosi a fatti di cronaca e attualitÃ - tratti argomenti attinenti ai principali settori nei quali opera Poste Italiane:

Innovazione, trasformazione digitale;

Economia sostenibile, territori, progetto Polis;

Corrispondenza, pacchi, e-commerce.

TG Poste, il telegiornale di Poste Italiane, Ã¨ visibile negli uffici postali e sui siti web dellâ€™azienda, e va in onda ogni giorno in diretta alle 12 aprendo una finestra sul mondo per offrire una panoramica sui piÃ¹ importanti fatti dellâ€™attualitÃ economica, politica e culturale italiana e internazionale, approfonditi grazie al contributo di esperti e firme del giornalismo, proponendo in ciascuna edizione focus tematici sulle iniziative e sul business della piÃ¹ grande azienda italiana.



