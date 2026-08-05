Spam telefonico e truffe: arriva "Scudo Italia Lite", l'app ideata dal vastese Ivan Perfetti

Mentre le reti VoIP e lo spoofing (numeri falsificati) continuano ad aggirare i filtri di rete imposti dalle normative Agcom, lo sviluppatore indipendente Ivan Perfetti , originario di Vasto, ha rilasciato Scudo Italia Lite.

Si tratta della versione gratuita della celebre utility Android, concepita per fornire a chiunque le funzionalità essenziali per bloccare il telemarketing aggressivo, spostando la linea di difesa direttamente sul dispositivo.

Zero Internet: la prova della privacy - La quasi totalità delle app antispam gratuite richiede l'upload dell'intera rubrica su server esterni per confrontare i numeri con un database. Scudo Italia Lite adotta un approccio ingegneristico diametralmente opposto: l'app non possiede fisicamente il permesso Android per accedere a Internet. Senza connettività, è matematicamente impossibile che i dati dell'utente oi registri chiamate escani dal telefono.

Come funziona: Pattern Matching e Regole Binarie - Scudo Italia non "analizza" le chiamate e non ascolta nulla. Si limita ad applicare, in frazioni di secondo, un set di regole ferree stabilite dall'utente per respingere lo spam prima ancora che lo schermo si accenda.

● Whitelist Assoluta: I contatti salvati in rubrica passano sempre.

● Blocco Nazionale: risposta automatica a qualsiasi numero italiano (+39) sconosciuto, disinnescando i call center locali.

● Blocco Estero e Anonimi: Ferma all'istante i prefissi internazionali usati per il trading online e respinge le chiamate con ID nascosto. ● Bypass Emergenze: L'algoritmo riconosce intrinsecamente i numeri di soccorso 112, 118, 1522, escludendoli da qualsiasi blocco.

Design per l'accessibilità ei "Caregiver Digitali" - L'app è costruita attorno a una UX (User Experience) progettata per essere immediata. Questa focalizzazione sull'usabilità la rende lo strumento ideale per i "caregiver digitali": figli e nipoti che devono configurare una difesa efficace sui telefoni di genitori e nonni. Per adattarsi alla vita quotidiana, l'app include la Sospensione Rapida: un comando che permette di mettere in pausa i blocchi per 30 minuti (ad esempio quando si aspetta un corriere o un medico), per poi riattivarsi da sola automaticamente, senza richiedere interventi manuali successivi.

I numeri del progetto L'idea del software è nata durante un viaggio in auto da Vasto a Bologna, città dove oggi lo sviluppatore risiede . "Il telefono della mia compagnia squillava in continuazione a causa dello spam. È in quel momento che ho deciso di programmare una soluzione radicale," spiega Perfetti.

Oggi Scudo Italia conta oltre 3.700 download , 350 recensioni con una media di 4.7 stelle e un track record di presenze ai vertici della classificazione generale degli strumenti a pagamento.

Prezzo, Disponibilità e Versione PRO Scudo Italia Lite è disponibile gratuitamente sul Google Play Store per Android, non contiene pubblicità e non scade.

Per gli utenti avanzati che necessitano di un controllo granulare, la versione PRO sblocca funzionalità aggiuntive come le Eccezioni Geografiche Illimitate (per consentire chiamate solo da specifici distretti, es. 06, o solo da prefissi mobili), il Filtro Urgenze (che lascia passare chi richiama con insistenza entro 3 minuti), la Sospensione Prolungata , l'esportazione del registro chiamate in CSV e la Protezione Familiare (il "Blocco Modifiche" per impedire alterazioni accidentali dei filtri).

Link Play Store Lite https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indym.scudoitalia.lite

Link Play Store Pro https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indym.scudoitalia