Doni ai bisognosi assistiti nelle strutture gestite da Don Osvaldo Rossi e Padre Giancarlo Marinucci

Si è conclusa giorni addietro una raccolta di generi alimentari da destinare ai bisognosi ospiti di Casa Betania, struttura sita in San Giovanni Lipioni, fondata da Don Osvaldo Rossi e Padre Giancarlo Marinucci, vastese doc, e agli ospiti del centro accoglienza presso l'antico Santuario della Madonna dei Bisognosi (Mater Indigentium). posto ai mille metri del Monte Carsoli tra Pereto e Rocca di Botte, in provincia dell'Aquila.

L'iniziativa è nata spontaneamente,e di slancio, da un gruppo di amici che ha voluto dare un piccolo sentito tangibile contributo tendente a dare ristoro e gioia ai fratelli e sorelle che quotidianamente , purtroppo, vivono disagi di non poco conto e tipologia.

Commozione da parte di Don Osvaldo alla consegna del frutto di questa generosa “pesca”, andata oltre ogni più rosea aspettativa iniziale, caratterizzata da sconfinate solidarietà e amore a sostegno dagli ospiti delle due comunità precedente citate.

L'eterogeneo gruppo di amici, amici che ironicamente si definiscono "sommergibili" per le modalità di operare sotto a favore del prossimo, ha intenzione di riproporre un'altra raccolta all'avvicinarsi del prossimo inverno e nel frattempo e ha già messo in cantiere, al varo tra pochi giorni, un progetto rivolto ai minori ai quali verranno donati bici, tricicli e monopattini, dando la possibilità di giocare pedalando e inventando magici percorsi lasciando alle loro spalle la difficile realtà che si trovano ad affrontare.

Ci piace condividere con i lettori l'abbraccio affettuoso di Don Osvaldo e Padre Giancarlo a quanti hanno posto il cuore e teso una mano impegnandosi per il successo dell'iniziativa.