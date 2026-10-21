Dieci anni senza Eugenio: il sorriso di un educatore che continua a vivere nei cuori

Sono passati dieci anni da quando Eugenio Di Petta Ã¨ tornato alla Casa del Padre. Dieci anni che non sono bastati a cancellare il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita di centinaia di persone. Anzi, con il passare del tempo, appare sempre piÃ¹ evidente quanto grande sia stata lâ€™ereditÃ umana e spirituale che ci ha consegnato.

Ci sono persone che non occupano le prime pagine dei giornali, che non cercano i riflettori e che vivono con semplicitÃ il proprio quotidiano. Eppure, quando vengono a mancare, ci si accorge di quanto fossero importanti. Eugenio era una di queste persone.

Ho conosciuto Eugenio grazie a sua cognata Tina Ruggeri, durante i primi passi del mio cammino nel Rinnovamento nello Spirito. Nella casa della famiglia Ruggeri, sempre aperta e accogliente, si ritrovavano giovani, amici e gruppi parrocchiali. Fu lÃ¬ che conobbi Eugenio e Rosita, allora fidanzati.

Di loro mi colpiva qualcosa di molto particolare. In unâ€™etÃ in cui tante coppie sentivano il bisogno di manifestare continuamente il proprio affetto, loro vivevano il loro amore in maniera discreta e profonda. Scherzavano continuamente tra loro, sapevano prendersi in giro con dolcezza, eppure bastava guardarli per capire che erano uniti da una complicitÃ rara. Il loro era (Ã¨) un amore che non aveva bisogno di essere esibito.

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