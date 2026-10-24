Va in pensione la dottoressa Grazia Di Bari: "Ha vissuto lâ€™essere medico di famiglia come una missione"

Carissima dottoressa Grazia Di Bari.

Ho appreso ora ufficialmente che andrÃ in pensione per, come si dice, per raggiunti limiti di etÃ la prossima settimana. Oltre non le sarebbe stato possibile continuare a essere medico di famiglia.

Mi disse non piÃ¹ tardi di qualche settimana fa che da ben 47 anni vive a San Salvo esercitando la sua nobile professione. Da alcuni decenni Ã¨ stata il medico della mia famiglia. Ha aiutato a fare crescere i miei figli curandosi sempre della salute dei miei famigliari e della cura della mia persona.

Ho sempre avuto la sensazione che ha vissuto lâ€™essere medico di famiglia come una missione.

Per tutti noi suoi pazienti sarÃ sicuramente un distacco doloroso anche perchÃ© ora dovremo cercare un nuovo medico, che sono certo non sarÃ come lei. Sembra banale dirlo ma ci mancherÃ . Anche il suo modo di rispondere alle nostre patologie o un banale mal di gola, che sembravano una cosa devastante per le nostre vite, e che lei invece semplificava tutto con un sorriso. Ed Ã¨ stata al nostro fianco anche quando Ã¨ diventata mamma riuscendo sempre a essere disponibile ad ascoltarci.

Le auguro a nome della mia famiglia, e credo di interpretare il sentimento della totalitÃ dei suoi assistiti, buon riposo che Ã¨ meritato, come nel suo caso, sarÃ ancora piÃ¹ piacevole da apprezzare.

Buona vita dottoressa Grazia

Un suo paziente