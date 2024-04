La Virtus Cupello saluta mister Ilyas Zeytulaev

Si chiude un’esperienza da allenatore della prima squadra durata poco meno di una stagione sportiva, ma che è stata intensa e soddisfacente tra la Virtus Cupello e mister Ilyas Zeytulaev.

Il trainer classe 1984, dall’estate scorsa alla guida dei rossoblù neopromossi in Eccellenza abruzzese dopo le precedenti annate al San Salvo in Promozione e con il settore giovanile della Virtus Vasto prima, lascia il club cupellese per prendere il timone di una squadra di Serie A dell’Uzbekistan, il suo paese di origine. Un’opportunità che si è concretizzata soltanto negli ultimi giorni e la scelta di mister Zeytulaev di dire “sì” ha trovato l’apertura della dirigenza per la risoluzione consensuale dell’accordo.

Nel pomeriggio odierno, al Comunale di Cupello, il saluto di gruppo da parte dei dirigenti e di tutta la squadra e dello staff tecnico ad Ilyas Zeytulaev con il più grosso ‘in bocca al lupo‘ formulato a lui per l’inizio della nuova avventura (già domani la partenza per l’Uzbekistan).

Per la parte restante di questo campionato (mancano 3 gare alla conclusione della stagione regolare) si valuta una soluzione interna con gli allenamenti che saranno condotti dal vice Nicola Fiore e dal preparatore atletico Davide Ruffilli.

Domenica 14 aprile la Virtus Cupello, con l’obiettivo salvezza a portata di mano, giocherà tra le mura amiche contro il fanalino di coda Union Fossacesia (squadra già retrocessa in Promozione): sarà la prima partita del ‘post Zetu‘.