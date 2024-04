Tre giorni festa, all'insegna dello sport, dell'arte, dell'enogastronomia e del divertimento

Entra nel vivo l'edizione 2024 di Art, Bike & Run + Wine, la manifestazione in programma dal 17 al 19 maggio prossimi a Fossacesia Marina. In attesa della tre giorni di divertimento tra sport, arte, enogastronomia, promozione del territorio, incontri, aperte in questi giorni le iscrizioni per i due momenti della Delta 1 Sunset Run e Bike For Fun.



La Delta 1 Sunset Run è in programma il 18 maggio alle 18. Due opzioni, entrambe non competitive e aperte a tutti, di 5 e 10 chilometri, con partenza dal Village nell'area dell'ex stazione ferroviaria di Fossacesia Marina. Quota di partecipazione 10 euro per gli adulti, 5 euro fino a 12 anni; la quota include maglietta, pettorale, oltre ad assicurazione e assistenza medica.

"Una grande festa all'insegna dello sport e del divertimento - commentano gli organizzatori - Invitiamo i runner a partecipare con abbigliamenti bizzarri, stravaganti, a venire in gruppo, con la famiglia, gli amici, i passeggini. Il percorso può essere completato anche camminando, non è una competizione. Per vivere questo splendido territorio all'insegna di un bel momento di attività fisica e di svago. Il tutto, accompagnati dalla musica e dai checkpoint con i conduttori di Radio Delta 1".



Una corsa podistica non agonistica aperta a tutti, quindi, nell'attimo più romantico della giornata, il tramonto appunto, dando libero spazio alla creatività dei partecipanti.



Non da meno la Bike For Fun promossa da Citra, in programma dalle 10 del 19 maggio, anche questa con partenza libera dal Village nell'area dell'ex stazione ferroviaria di Fossacesia Marina. Una ciclopedalata enogastronomica, un modo originale e insolito per vivere la Via Verde della Costa dei Trabocchi in sella a una bicicletta con le tappe di Food&Wine lungo tutto il percorso che permettono di scoprire sapori e profumi dei prodotti tipici del territorio,

Quota di partecipazione di 25 euro per gli adulti e 12 euro fino ai 12 anni. La quota comprende sacca con maglietta e quattro ticket Food&Wine, oltre ad assicurazione e assistenza medica. Sorpresa finale per chi completa tutte le tappe.

Durante i giorni dell'evento, servizio navetta disponibile dalle 10 alle 22, da e per la stazione nuova di Fossacesia - Torino di Sangro e il Village, allestito

nell'area dell'ex stazione ferroviaria di Fossacesia Marina per accogliere atleti, visitatori, ospiti dei talk, espositori, turisti, per un week-end di attività da vivere insieme all'aria aperta.





Info e iscrizioni

https://artbikeandrun.it/