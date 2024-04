Accademia Dinamika, Sporting San Salvo C5 e Juventus Fan Club San Salvo premiati in Comune

Un incontro voluto dal sindaco per sottolineare l’impegno e lo spirito sportivo che ha contraddistinto, ognuno a suo modo, ogni associazione nell’osservanza dei più sani principi dello sport.

Un attestato di merito è stato consegnato alle piccole atlete dell’Accademia Dinamika di San Salvo, che in diverse città d’Italia hanno portato alto il nome ed i colori della nostra città, nei Nazionali Invernali Silver “Ginnastica in Festa” a Rimini, Ginevra La Palombara e Asia Zerra che hanno conseguito il titolo di vicecampionesse nazionali, Martina Berardozzi e Miranda Di Cosmo giunte terze classificate nella stessa competizione. Bruno Gaia Maria, Campajola Giulia, Conti Sofia, De Risio Marta, Mele Emma e Franchella Mariastella, sono stati la prima squadra a centrare la finale Nazionale nella storia della Ginnastica Artistica abruzzese e 9ª squadra d’Italia nei Campionati Italiani Gold a squadre a Jesolo. Infine Mariagrazia Ciantra è stata 5ª classificata a Civitavecchia al campionato Nazionale di ripescaggio nella specialità della trave e qualificata per la finale Nazionale di Cuneo, nel Campionato individuale Gold.

A ciascuna oltre all’attestato di merito è stata consegnata una copia della Costituzione, “Fatene tesoro, - ha affermato il sindaco De Nicolis – contiene i principi cardine della nostra Repubblica, frutto anch’essa di sacrifici, passione e di una visione ottimista del futuro, usatela quale faro della vostra condotta civica”.

Il Sindaco ha ringraziato anche le famiglie presenti, “Grazie al vostro sostegno, state formando con i loro istruttori, giovani sani, allenati al sacrificio e alla competizione, due doti utili nella società odierna, grazie anche a voi da parte di tutta la nostra amministrazione”.

Roberto Rossi ha donato un riconoscimento dell’amministrazione allo Sporting San Salvo Calcio a 5, “Avete con la vostra tenacia, centrato la promozione in C2, un bel risultato frutto di un bel lavoro di squadra, bravi ragazzi!”.

A rappresentare lo Juventus Club “Gaetano Scirea” San Salvo, era presente tutto il consiglio direttivo, (Antonio Generoso, Luigi Vicoli, Giuseppe Di Francesco , Alberto D’Onofrio, Sergio Garofoli, Consiglia Mastria, Luigi Saracini), che ha condotto dal 2008, un grande lavoro, raggiungendo in questa stagione di tesseramento la tredicesima posizione a livello mondiale tra i club ufficiali Juventus con 963 affiliazioni. “Il Club – ha sottolineato il Sindaco - ha saputo tessere relazioni di pari passo con la passione sportiva, coinvolgendo famiglie intere nel supportare la propria squadra del cuore. Bravi ragazzi, per aver saputo rappresentare così bene i valori della “tifoseria”. Il sindaco ha infine concluso affermando che ci saranno nuovi motivi di incontro con quelle associazioni e cittadini che rappresenteranno la nostra città con i suoi valori più importanti.