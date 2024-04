Esulta il San Salvo, i biancazzurri di Manes centrano i play off

Festa al Vito Tomeo per il San Salvo che batte 2-0 la Bacigalupo Vasto Marina e conquista, da seconda in classifica, l’accesso ai play off del girone C di Promozione.

La doppietta di Tomas Bonanno, a cavallo tra la fine della prima frazione di gara e l’inizio della ripresa (gol con un pregevole tacco il raddoppio dell’attaccante argentino, bomber biancazzurro) regala la gioia più grande alla squadra di mister Giancarlo Manes. Dall’altra parte epilogo amaro per la BVM di Daniele Avantaggiato che avrebbe dovuto per forza vincere questo confronto per qualificarsi agli spareggi finali.

Splendida la cornice di pubblico nell’impianto sportivo di via Stingi.

Cattafesta e compagni, domenica prossima 28 aprile, sfideranno l’Ortona, quinta classificata, sul campo di casa del Tomeo, nella prima partita dei play off. Sarà una sfida secca con tempi supplementari da giocare in caso di parità al 90° (se pari anche dopo i 120 minuti passerà il San Salvo per il suo miglior piazzamento nella stagione regolare). L’altra sfida play off metterà di fronte Rapino e Francavilla, classificatesi, rispettivamente, al terzo ed al quarto posto.

San Salvo-Bacigalupo Vasto Marina 2-0

Reti: 42′ e 8′ st Bonanno

San Salvo: Cattafesta, Racciatti, De Riccardis, Liguori, Triglione, Cardinale, Colitto (Minervino), De Marco, Pizzo (D’Alessandro), Di Giovanni, Bonanno (Lovell). A disp. Aquilano M., Corrado, D’Adamio, Della Penna, Persoglio, Gningue. All. Manes

Bacigalupo Vasto Marina: Bomba, Romano, Vespasiano, D’Adamo (Larivera), Pitto, Garofalo, Destito (Yakovlev), Gagliano, Molino, De Vizia (Alberico), Petrone. A disp. Finamore, Izzi, Tafili, Antonucci, Chiacchiari, Shipple. All. Avantaggiato

Arbitro: Sacripante di Teramo (Giancaterino di Pescara e Ricci di Chieti)