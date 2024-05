San Salvo-Rapino, domenica a Cupello la sfida play off

Appuntamento domenica 5 maggio al Comunale di Cupello, con fischio d'inizio fissato alle ore 16,30, per la sfida play off San Salvo-Rapino.

I biancazzurri di mister Giancarlo Manes, che sabato scorso hanno superato l'Ortona sullo stesso terreno di gioco, andranno a caccia di un nuovo successo per staccare il ‘pass’ per il triangolare finale (con squadre degli altri due gironi del Campionato di Promozione abruzzese).

Al triangolare è già ammesso il Penne, squadra seconda classificata nel girone B e con un margine di punti tale sulle seguenti da non aver determinato la disputa dei play off. Mentre nel girone A la sfida play off decisiva è Fucense Trasacco-Angizia Luco.