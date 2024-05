La 'carica dei 500' per il ritorno della Diomedea a Vasto

Sono stati quasi 500 i protagonisti de 'La Diomedea', l'appuntamento proposto dalla Podistica Vasto nella mattinata festiva del 1° Maggio che riprende la tradizione della 'mitica' Maratona Diomedea che per 18 anni di fila, dal 1976 e fino al 1993, ha tenuto banco in città.

Complessivamente sono stati 209 gli iscritti alla gara competitiva, 165 i camminatori e 107 gli atleti più piccoli che hanno partecipato ad un evento, al tempo stesso sportivo e sociale, pienamente riuscito, per la grande soddisfazione degli organizzatori del sodalizio promotore presieduto da Daniele Altieri.

A vincere la gara competitiva (col via dato dal sindaco Francesco Menna ed il gruppo aperto da due ciclisti della Vastese Inn Bike), su un percorso di 9,2 km, è stato Francesco Cacciatore. atleta di Montesilvano (portacolori del team Passologico con il tempo di 32'21"), che ha preceduto il veterano Alberico Di Cecco (Asd Vini Fantini, 32'28") e Pardo La Serra (Atletica Alessandria, 33'15"). In campo femminile prima classificata Monica Foglia (Gruppo Podistico Montorio, 39'04") che ha prevalso su Antonia Falasca (Asd Vini Fantini, 41'15") e Tiziana Lavacca (Asd Running Club Torremaggiore, 46'22").

"Con il massimo del nostro impegno, nell’arco di quattro mesi, siamo riusciti nell’impresa di mettere in cantiere questa edizione 2024 della Diomedea. Il nostro intento è stato quello di ripartire e di poter dare continuità senza una lunga interruzione. Siamo stati felici di accogliere, con grande entusiasmo, i runners che hanno scelto di onorare con la loro presenza la nostra manifestazione. Ringraziamo tutti i partecipanti, i giudici di gara, le istituzioni, le forze dell'ordine, i volontari e tutti coloro che sono stati impegnati lungo il percorso per garantire l'ottima riuscita dell'evento, oltre agli sponsor che hanno dato un grosso aiuto a tutti noi”, hanno rimarcato dalla Podistica Vasto.

Il percorso proposto (due giri) - Piazza Rossetti, corso Nuova Italia, via Asmara, via Smargiassi, piazza Marconi, viale delle Rimembranze (Villa comunale), via San Michele, via del Giglio, via Madonna dell’Asilo, via dei Conti Ricci, viale Paul Harris, via Curtatone, via Roma, via Adriatica, via Porta Palazzo, Scalinata Porta Palazzo, Loggia Amblingh, piazza Lucio Valerio Pudente e arrivo in piazza Rossetti.

Al termine la cerimonia di premiazione, assieme, tra gli altri, allo speaker Andrea Gileno, all'assessore allo Sport Carlo Della Penna, al presidente Altieri, con consegna di trofei, medaglie e premi per i primi classificati, i gruppi sportivi più numerosi (in testa la Podistica San Salvo con 63 suoi portacolori) ed i giovani delle varie categorie.

E' stata davvero una bella mattinata di sport e condivisione al centro di Vasto.

E, oggi, ultimo giorno di apertura della mostra celebrativa allestita presso la Sala Mattioli in corso de Parma nella fascia oraria 18:00 - 20:30 per permettere ai visitatori di fare un tuffo indietro nella storia di questa manifestazione podistica che ha scritto, tra il 1976 e il 1993, pagine memorabili di sport per Vasto.

da vasport.it