'Segniamo e Doniamo per l'Airc', sport e solidarietà a braccetto

Si è conclusa da qualche giorno la fase eliminatoria del torneo interscolastico di calcio a 11 “Segniamo e Doniamo per l’Airc - 7^ edizione - che vede protagoniste squadre miste formate da alunni, docenti, genitori e personale Ata.

Quest’anno si disputeranno due finali il prossimo venerdì 10 maggio, a partire dalle ore 9 allo Stadio Aragona di Vasto:

Girone A , previsto per le scuole secondarie di primo grado, la squadra dell’Omnicomprensivo “Mattioli d’Acquisto” di San Salvo incontrerà la squadra del Comprensivo “Spataro Paolucci” di Vasto;

Girone B , previsto per le scuole secondarie di secondo grado, la squadra dell’IIS “E. Mattei” di Vasto incontrerà la squadra dell’IIS “Da Vinci De Giorgio” di Lanciano.

L’evento sportivo, patrocinato dai Comuni di Vasto, San Salvo e Lanciano, e organizzato dall’Istituto “Mattioli d’Acquisto” di San Salvo, in collaborazione con l’IIS “E. Mattei” di Vasto e l’IIS “V. Emanuele II” di Lanciano, l’IIS. “Da Vinci De Giorgio” di Lanciano, il Comprensivo “G. Rossetti” Vasto e il Comprensivo “Paolucci Spataro” di Vasto, vedrà la partecipazione dei docenti, degli alunni, delle famiglie e di cittadini del territorio per tifare la propria squadra del cuore e per assistere alla grande festa organizzata dalle scuole.

Il progetto interscolastico coordinato e diretto da sempre dal docente di scienze prof. Nicandro Gambuto, in collaborazione con i colleghi insegnanti Rita Valerio, Alessio Fanaro, Silvio Cupaiolo, Gianfranco Di Campli, Paolo Mancinelli, Fabio Felice, Marco Manzone, Donato Panna, Roberto Laccetti e Alessandro D’Adamo, ha come obiettivo la raccolta fondi per la ricerca oncologica attraverso le donazioni effettuate, su base volontaria, da alcune scuole presenti sul territorio. Lo spettacolo pre gara inizierà alle ore 09:00 con l’esibizione e la partecipazione allo spettacolo di numerosi alunni delle scuole del vastese e del lancianese e musica a cura del Dj Luca che animerà la festa.

Dopo la presentazione del torneo, delle squadre in campo e il saluto delle autorità comunali di Vasto, San Salvo e Lanciano inizieranno le sfide calcistiche.

Tra le due finali di calcio seguirà il saluto del presidente regionale Airc Dott.ssa Maria Francesco De Cecco che riceverà copia delle donazioni raccolte dalle scuole tramite versamento diretto su c/c postale dell’Airc.

A presentare l’evento la giornalista prof.ssa Paola Cerella, che oltre a commentare la fase salienti dell’ incontro, coordinerà le interviste a bordo campo con le autorità scolastiche e politiche che saranno presenti allo stadio.

“Sono convinto che anche quest’anno la solidarietà vincerà - afferma il prof. Gambuto, ideatore di ‘Segniamo e Doniamo per l’Airc' - credo che questi risultati si possono raggiungere solo con la promozione e la condivisione comune di percorsi di alto spessore formativo come questa iniziativa che si aggiunge al progetto Stappiamo e Raccogliamo perché, insieme, come ogni anno, abbiniamo da un lato la salvaguardia dell’ambiente alla solidarietà attraverso la raccolta tappi di plastica; dall’altro la pratica dello sport alla solidarietà per una giusta causa: supportare la ricerca per sconfiggere il cancro. Sarà emozionante vedere l’Aragona in festa con migliaia di studenti che partecipano a questa attività progettuale. Ringrazio le Amministrazioni comunali di Vasto, San Salvo e Lanciano, i Dirigenti scolastici Prof.ssa Costantini, il Dott. Fuiano, la Prof.ssa Evangelista,la prof.ssa Eusebi, la prof.ssa Fonzo, la prof.ssa Iormetti, la Protezione Civile di Vasto e Arcobaleno di San Salvo, le forze dell’ordine, la Vastese Calcio, la Virtus Vasto, la PGS Don Bosco, l’arbitro José Ramundo del CSI, gli sponsor, tutti i colleghi delle scuole che hanno organizzato la gara di solidarietà e gli alunni che sono i veri protagonisti di questo progetto.

Educhiamo i giovani a fare sport, prevenzione, ad aprire il cuore alla solidarietà, e a praticare un corretto stile di vita nella piena consapevolezza che si apriranno a breve nuove strade per

sconfiggere il cancro e questo grazie alla ricerca che ha bisogno dell’aiuto di ognuno di noi”.

Intanto, a Vasto e nel comprensorio cresce forte l’attesa per la finali di calcio che decreteranno la scuole vincitrici, per categoria, dell’edizione 2024 del torneo che potrebbe diventare

realtà anche in altri territori italiani su promozione di altri comitati Airc.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare (ingresso libero).