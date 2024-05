Il San Salvo vince e passa al triangolare decisivo per il salto in Eccellenza

Un altro passo avanti: il San Salvo, dopo quella di sabato scorso contro l’Ortona, vince un’altra sfida play off e si qualifica per il triangolare decisivo per il salto di categoria in Eccellenza.

I biancazzurri di mister Giancarlo Manes, in uno Stadio Comunale di Cupello gremito di tifosi, sportivi ed entusiasmo, batte con il punteggio di 2-0 il Rapino e va avanti nella fase degli spareggi. Gara risolta nel corso della ripresa, con le reti, a breve distanza l’una dall’altra, messe a segno da Di Giovanni e Bonanno.

E al triplice fischio di Pellegrino di Teramo si scatena la grande gioia per tutto il gruppo che fa festa in campo in mezzo al calore, ai cori ed al sostegno del proprio pubblico.

San Salvo-Rapino 2-0

Reti: 2′ st Di Giovanni, 8′ st Bonanno

San Salvo: Cattafesta, Racciatti, De Riccardis, Liguori, Triglione, Cardinale, Colitto, De Marco, Pizzo (49′ st Minervino), Di Giovanni (45′ st Rossi), Bonanno (38′ st Aquilano G.). A disp. Aquilano M., Corrado, D’Adamio, Persoglio, Lovell, Gningue. All. Manes

Rapino: Pompilio, Baldassarre, Salvati, Pica, Spadaccini (25′ st Montanaro), Di Bacco, Primavera (32′ st Di Renzo Mic.), Tirino (40′ st De Menna), D’Alessandro, D’Amore, Giangiulio (20′ st Florio). A disp. Desiderio, Beqiraj, Di Crescenzo M., Di Crescenzo L., Di Renzo Mat. All. D’Orazio

Arbitro: Pellegrino di Teramo (Brandimarte e Di Filippo di Teramo)