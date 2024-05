Triangolare per l'Eccellenza, il San Salvo giocherÃ  il 19 ed il 26 maggio

Sono state sorteggiate nel pomeriggio, all’Aquila, le gare del triangolare tra le squadre di Promozione per il salto in Eccellenza che vedrà impegnate San Salvo, Penne e Fucense Trasacco.

La prima sfida, in programma domenica 12 maggio (ore 16.30), sarà Penne-Fucense Trasacco. In caso di vittoria della squadra di casa la successiva partita sarà Fucense Trasacco-San Salvo, mentre in caso di successo da parte della compagine marsicana o di parità si giocherà San Salvo-Penne.

I biancazzurri di mister Giancarlo Manes, dunque, domenica prossima riposeranno per essere in campo nelle successive date del 19 e del 26 maggio.