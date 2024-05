Stage con il Catanzaro di Serie B per il giovane Daniele Priori

Tre giorni di stage, da oggi al 16 maggio nella sede del Centro Soluri Runci di Catanzaro, per il giovane difensore classe 2005 Daniele Priori, del Casalbordino, finito sul taccuino degli osservatori del club di Serie B, la cui prima squadra, qualificata ai play off per la promozione in A, è guidata dall’allenatore abruzzese di Ari Vincenzo Vivarini.

“Siamo ultrafelici per Daniele a cui va il nostro enorme in bocca al lupo. Orgoglio Casalese!“, si legge in una nota del Città di Casalbordino.

Priori, approdato al Casalbordino in Eccellenza dalla Bacigalupo Vasto Marina, ha disputato un campionato di alto livello con la maglia giallorossa, titolare in pianta stabile nelle formazioni proposte dagli allenatori Gianni Borrelli, nella parte iniziale della stagione, e Roberto Cesario, disputando anche il Torneo delle Regioni in Liguria con la Rappresentativa abruzzese Juniores Under 19.

da vasport.it