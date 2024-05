Brilla Vanessa Cappellone nei tricolori di nuoto artistico a Livorno

La sincronette Vanessa Cappellone, portacolori dell’H2O Sport è stata protagonista ai Campionati italiani di Nuoto Artistico che si sono svolti a Livorno.

Nella categoria Junior l’atleta biancorossa ha ottenuto grandi risultati. Per lei è arrivato un quindicesimo posto negli esercizi obbligatori e al quinto tra le atlete nate nel 2006 con l’incredibile punteggio di 78 punti, il punteggio più alto mai raggiunto. Un risultato che ripaga dei sacrifici fatti e della passione profusa dall’atleta che, sotto lo sguardo attento delle sue allenatrici Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio, è riuscita a tagliare il grande traguardo.

Il suo talento ha brillato fin dai Campionati regionali che si sono svolti durante l’inverno salendo in ogni gara sul gradino più altro del podio e migliorando nettamente il suo risultato dai Campionati italiani invernali sia nella categoria Junior che Assoluta che si sono tenuti a febbraio e marzo sempre a Riccione. In queste occasioni era arrivata tra le prime 50 atlete, ma quanto ottenuto a Livorno è andato ben oltre ogni aspettativa.

Alla luce di questi risultati la Cappellone che in passato è stata anche convocata in nazionale giovanile è stata premiata dal Comitato Regionale come miglior atleta di nuoto artistico per i suoi brillanti riscontri agonistici.

“E’ stato un cammino faticoso, soprattutto per la distanza che mi divide dal mio luogo di allenamento e la scuola che ormai mi impegna sempre più frequentando il quarto anno di Liceo scientifico – sottolinea la Cappellone – ma sono soddisfatta di aver raggiunto ottimi risultati e aver reso orgogliose di me le mie allenatrici, la mia famiglia e la società che rappresento. Partendo da questa base – chiosa – cercherò di ottenere risultati sempre migliori”.

E’ stata tanta la soddisfazione delle allenatrici Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio: ”Siamo orgogliose di Vanessa, perché ha qualità umane straordinarie, la seguiamo da quando aveva 6 anni e ha fatto un percorso di crescita incredibile fino a posizionarsi tra le migliori sincronette in Italia. Ringraziamo la società H2O Sport del presidente Massimo Tucci che ci è stata sempre vicina e ci ha consentito di raggiungere questi risultati incredibili che speriamo rappresentino un punto di partenza per traguardi ancora più ambiziosi“.