Vince il San Salvo: battuta 2-0 la Fucense Trasacco a Celano

La partita. Bella la coreografia dei tifosi sansalvesi giunti in terra marsicana, rilevante la cornice di pubblico nell’impianto sportivo celanese.

Mister Giancarlo Manes in attacco dà fiducia alla coppia Pizzo-Bonanno con Colitto a sostegno, in difesa davanti a capitan Cattafesta la linea Racciatti-Triglione-Cardinale-De Riccardis con Liguori, De Marco e Di Giovanni a centrocampo. Subito pericolosi i biancazzurri in avvio con Di Giovanni e Pizzo che creano, dopo appena 30 secondi, la prima occasione ma il portiere Oddi è attento e chiude in angolo. Poi ci provano i padroni di casa con De Carolis, ma la conclusione è imprecisa.

Minuto 17: Spadaccini di Chieti assegna il rigore al San Salvo per un fallo di Martinelli su Bonanno, incuneatosi in area dal versante sinistro. Tante le proteste dei rossoblù, ma l’arbitro è irremovibile. Dal dischetto Carlo Triglione infila il pallone nell’angolino alla destra di Oddi in tuffo per l’1-0 a favore della squadra di Manes.