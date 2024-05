San Salvo-Penne con l'Eccellenza in palio, prevendita iniziata

Prevendita dei biglietti al via per la sfida San Salvo-Penne, ultimo atto della stagione calcistica 2023/2024 in Promozione abruzzese che mette in palio il salto di categoria in Eccellenza.

I tagliandi per l'ingresso al Comunale di Cupello (domenica 26 maggio la partita con inizio alle ore 16,30) sono disponibili presso il Bar dei Portici ed il Biondo Caffè.

L'esito delle prime due sfide del triangolare, con le vittorie ottenute da Penne (3-1 in casa) e San Salvo (2-0 in trasferta) contro la Fucense Trasacco determina il ‘ballottaggio’ tra le squadre biancorossa di mister Adamo Pavone e biancazzurra di mister Giancarlo Manes per l'approdo nel massimo campionato dilettantistico regionale.

Per Cattafesta e compagni un solo risultato a disposizione, la vittoria. In caso di parità, infatti, in virtù del gol in più segnato dal Penne, sarà la compagine vestina a staccare il biglietto per l'Eccellenza.