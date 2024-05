Podistica San Salvo alla 100 km del Passatore: in cinque alla corsa da Firenze a Faenza

Da Firenze a Faenza di corsa, partendo di pomeriggio e arrivando al mattino successivo. È la 100 km, manifestazione giunta alla 49ª edizione e che prenderà il via il 25-26 maggio, gara valida per assegnare i titoli nazionali assoluti e master Fidal 2024 della specialità di corsa podistica su 100 chilometri su strada.

La gara prevede la partenza da piazza del Duomo a Firenze e arrivo a Faenza dopo aver valicato i passi dell’Appennino che nell’800 furono teatro delle scorribande del brigante Stefano Pelloni (1824-1851) detto Passatore per l’attività del padre di traghettatore di viandanti sul fiume Lamone.

La manifestazione torna dopo lo stop legato all’alluvione di un anno fa, tra cui l’esondazione dello stesso Lamone dopo lo spartiacque romagnolo dell’Appennino.

La storica corsa si snoda attraverso le bellezze del territorio toscano passando per il passo della Colla ed i comuni di Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella per terminare a Faenza in piazza del Popolo alle ore 11 (per i migiliori) di domenica 26 maggio.

E, tra i 3.300 al via, ci saranno anche 5 tesserati della Asd Podistica San Salvo, i 5 podisti hanno affrontato lunghi allenamenti per essere pronti a questa gara difficile dal punto di vista fisico e mentale.

“Correre per tante ore, affrontando salite e discese, confrontandosi con cambi di temperatura e con la corsa notturna, non è impresa da tutti – sottolinea il presidente Michele Colamarino -. Ma hanno deciso di condividere questa emozione e daranno il massimo per arrivare al traguardo. Facciamo tutti il tifo per voi: per il maratoneta Luca Felice alla sua seconda 100 km, per il maratoneta Giuseppe Caruso alla sua quarta 100 km, e soprattutto per i debuttanti a questa gara estrema, Monika Sneideryte, Gabriele Pace e Luca Di Santo. Complimenti da tutta la Asd Podistica San Salvo!“